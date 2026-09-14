김민재+비르츠 꿈의 조합 터진다! 뮌헨 영입 준비 '급물살'…리버풀서 신뢰 잃고, 비판받아

플로리안 비르츠. 사진=더 터치라인

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Fulham - Anfield, Liverpool, Britain - September 12, 2026 Liverpool's Florian Wirtz during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨이 리버풀의 플로리안 비르츠 영입을 준비한다는 소식이다. 비르츠와 김민재가 한 팀으로 뛰는 모습을 확인할 수 있을지 관심이 집중된다.

영국 팀토크는 13일(한국시각) '뮌헨이 리버풀 비르츠의 상황을 면밀히 주시하고 있다'며 '뮌헨은 독일 국가대표 비르츠를 오랫동안 높이 평가해 왔으며, 이러한 관심이 전혀 식지 않았다'고 보도했다.

로이터연합뉴스

뮌헨은 비르츠가 리버풀로 이적하기 전부터 그를 진지하게 원했던 구단 가운데 하나였다. 현재도 그에 대한 관심을 유지하고 있다. 지난해에는 리버풀이 비르츠에게 약 2200억원 규모의 계약을 제시하면서 뮌헨이 영입 경쟁에 뛰어들 경제적 여력이 없었다. 리버풀은 맨체스터 시티를 이겨내고, 비르츠를 영입했다. 여기에 알렉산더 이삭까지 데려오면서 리버풀은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 절대 강자로 군림하려 했지만, 상황은 뜻대로 흘러가지 않았다. 리버풀은 지난 시즌 프리미어리그를 5위로 간신히 마쳤다. 기대에 못 미친 시즌이었고, 결국 아르네 슬롯은 감독직을 내려놓게 됐다. 비르츠도 기대에 훨씬 못 미친 시즌을 보낸 뒤 비판의 대상이 된 선수 가운데 한 명이었다. 특히 그가 리버풀에 입단할 당시 치러진 거액의 이적료와 독일에서 쌓아온 명성을 고려하면 더욱 실망스러운 결과였다. 비르츠는 프리미어리그 33경기에 출전해 5골 3도움에 그쳤다. 꾸준히 자신의 최고 기량을 보여주는 데 어려움을 겪었으며, 팀 내 역할에 적응하는 데도 어려움을 겪었다.

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EPA연합뉴스

그리고 그의 힘겨운 출발은 새 시즌에도 이어지고 있다. 비르츠는 올 시즌 첫 5경기에서 아직 골을 넣지 못했고, 도움도 단 1개에 그치고 있다. 이에 따라 그의 경기력에 대한 의구심과 비판도 더욱 커지고 있다.

뮌헨에게는 기회다. 비르츠가 구단의 신뢰를 잃는다면 새로운 보금자리가 될 수 있다.

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매체는 '비르츠가 첫 시즌에 어려움을 겪었음에도 그에 대한 뮌헨의 평가는 그대로다'며 '비르츠가 이번 시즌 리버풀이 기대하는 수준에 도달하지 못할 경우 그의 상황이 더욱 흥미로운 국면으로 접어들 수 있다는 사실을 잘 알고 있다'고 주장했다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com