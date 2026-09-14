'충격, 혼돈의 맨체스터 더비' 포든 퇴장→홀란 결승골 폭발! 10명으로 싸운 맨체스터 시티, 홈팀 맨체스터 유나이티드 1-0 격파..'파죽의 4연승, 아스널과 동률'

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring their first goal following a VAR review Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

epa13236896 Erling Haaland of Manchester City in action during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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[스포츠조선 노주환 기자]맨체스터 시티가 퇴장 악재에도 불구하고 적지에서 맨체스터 유나이티드를 제압했다. 맨시티는 개막 후 프리미어리그 4연승 행진을 이어갔다. 반면 홈팀 맨유는 수적 우세에도 한골차 패배를 당했다.

맨시티는 14일(한국시각) 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 열린 지역 라이벌 맨유와의 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 원정 경기서 엘링 홀란의 결승골로 1대0 승리했다. 맨시티는 필 포든이 전반 23분 다이렉트 레드카드 퇴장을 당하며 큰 위기를 맞았지만 후반 터진 홀란의 결승골 한방을 끝까지 지켜 연승을 이어갔다.

Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden (C) reacts to Referee Michael Oliver after being shown a red card during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

맨체스터 더비는 불꽃 튀는 대결이 될 것으로 예상되었으나, 경기 초반 20분까지 미지근하게 진행됐다. 하지만 23분 대형 사고가 터졌다. 맨유 브루노 페르난데스와 맨시티 포든 사이에 신경전이 벌어지면서 모든 것이 바뀌었다. 페르난데스가 먼저 잔디에 쓰러져 있던 포든을 차는 듯한 모습이 포착됐다. 1998년 프랑스월드컵 당시 맨유의 전설 데이비드 베컴이 관련된 장면과 유사했다. 페르난데스의 복부를 향해 신경질적인 양발 킥으로 응수하여 퇴장당한 쪽은 쓰러져 있던 포든이었다. 보기에따라 논란이 될 상황이었다.

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epa13236806 Players scuffle after Phil Foden of Manchester City (not pictured) was shown a red card during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

그렇지만 맨유는 수적 우위를 득점으로 연결하지 못했다. 전반 종료 직전에 선제골에 가까운 장면을 만들기는 했다. 마커스 래시포드의 프리킥이 골대를 때렸다. 전반은 0-0으로 끝났다.

맨유은 후반 초반 다시 파상공세를 펼쳤다. 후반 5분 만에 다시 골대 불운이 찾아왔다. 코비 마이누의 중거리슛이 상대 골키퍼 돈나룸마를 지나 다시 골대를 맞고 튕겨 나왔다.

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먼저 골문을 연 쪽은 수적 열세로 싸운 맨시티였다. 홀란이 결승골을 터트렸는데 논란이 뒤따랐다. 오프사이드 위치에 있던 엔조 페르난데스가 요슈코 그바르디올의 크로스에 접촉하려다 실패했음에도 불구하고, 처음에는 오프사이드로 처리됐다가 나중에 온사이드로 홀란의 득점이 인정됐다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester City's Erling Haaland celebrates scoring their first goal following a VAR review REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

선제골을 허용한 맨유는 파상공세를 퍼부었다. 브라이언 음뵈모의 헤더와 페르난데스의 중거리 슈팅이 상대 골문을 위협했지만 정확도가 부족했다. 결국 맨시티는 한골차 리드를 지켜내며 리그 4연승을 달렸다. 맨시티는 선두 아스널(승점 12)과 동률이지만 골득실차에서 한골 밀리며 2위를 달렸다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com