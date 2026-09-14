韓 에이스 좌절! 이강인 조기 OUT→최저 평점 충격…아틀레티코 마드리드, 레알 소시에다드 3-0 격파 "왜 이강인 뺐냐고 했겠지"

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사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사진=중계 화면 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 조기 교체, 최저 평점에 고개 숙였다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 3대0으로 이겼다. 이날 승리로 아틀레티코 마드리드는 3승1무1패(승점 10)를 기록하며 4위에 랭크됐다.

이강인은 3-4-2-1 포메이션의 오른쪽 측면 공격수로 선발 출격했다. 그는 전반 5분 첫 번째 슈팅을 시도했다. 안쪽으로 파고들며 날린 날카로운 왼발 슈팅을 시도했다. 전반 24분엔 모르텐 히울만의 머리를 겨냥한 크로스로 골문을 위협했다. 하지만 아틀레티코 마드리드의 경기는 잘 풀리지 않았다. 결국 후반 15분 대거 교체에 나섰다. 이강인, 알렉스 바에나, 마르코스 요렌테를 빼고 코케, 조니 카르도주, 조너선 데이비드를 투입했다. 이강인은 직전 리버풀(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 원정 경기에서도 후반 14분 교체돼 벤치로 물러났다. 이강인은 조기 교체에 아쉬움을 삼켰다. 그는 벤치에서 무표정한 모습으로 그라운드를 응시하는 모습이 포착됐다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 60분 동안 패스 성공률 68%(15/22), 기회 창출 1회 등을 기록했다. 이 매체는 이강인에게 평점 6.4점을 주는 데 그쳤다. 아틀레티코 마드리드 선발 선수 중 최저점이었다.

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스페인 언론 '아스'에 따르면 경기 뒤 시메오네 감독은 "결과가 좋았기에 대행이지 그렇지 않았다면 사람들은 왜 이강인과 바에나를 교체했냐고 따져 물었을 것이다. 다들 그런 법이다. 그것도 경기의 일부라는 것을 우리 모두 잘 안다. 이번에는 우리가 원했던 것들을 얻어냈다. 중원 강화, 볼 소유 시의 침착함, 강도 높은 플레이, 정통 스트라이커로서의 위치 선정도 중요했다. 이는 라커룸에서 데이비드와 미리 얘기했던 부분이다. 아데몰라 루크만, 이강인이 함께 호흡 맞춘 경험이 더 많이 조직력의 연속성을 위해 데이비드를 선발에서 제외했다. 하지만 그가 필요해질 순간이 올 것이란 점도 알고 있었다"고 설명했다.

한편, 승패는 경기 종료를 10분여 남기고 갈렸다. 아틀레티코 마드리드가 활짝 웃었다. 후반 39분 알레한드로 그리말도가 상대의 핸드볼 파울로 얻은 페널티킥을 성공하며 1-0 리드를 잡았다. 이후 데이비드, 줄리아노 시메오네가 돌파에 이은 강력한 슈팅으로 연속 득점에 성공했다. 아틀레티코 마드리드가 3대0으로 이겼다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com