'이강인 연속 교체 논란' 시메오네 정면돌파 소신 발언 "이강인 공격 막혀서 교체, 변화 정확히 맞았다"

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인을 교체한 디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독의 판단이 적중했던 경기였다.

아틀레티코는 14일(한국시각) 스페인 산 세바스티안 아노에타에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 라리가 5라운드 원정경기서 3대0 대승했다. 이번 승리로 리그 4위까지 도약한 아틀레티코다.

이강인은 선발로 출격했다. 이강인은 전반 5분 페널티박스에서 과감한 돌파 후 슈팅으로 영점을 조준했다. 전반 24분에는 환상적인 택배 크로스를 선보였다. 모르텐 히울만 머리에 걸렸지만 골대를 벗어났다.

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아틀레티코는 이 장면을 끝으로 소시에다르를 전혀 위협하지 못했다. 공격에서 답을 찾지 못했다. 후반전 초반까지 이러한 흐름이 이어지자 시메오네 감독은 이강인, 알렉스 바에나, 마르코스 요렌테를 동시에 빼고 조니 카르도소, 코케, 조너선 데이비드를 투입했다.

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교체술은 적중했다. 후반 37분 아틀레티코는 프리킥 과정에서 페널티킥을 얻어냈다. 알렉스 그리말도가 키커로 나서 마무리했다. 아틀레티코는 흐름을 타더니 연속골을 터트렸다. 후반 45분 역습에서 데이비드가 홀로 수비를 뚫고 추가골을 작렬했다. 경기 종료 직전에는 줄리아노 시메오네가 엄청난 속도로 치고 달려 쐐기골을 터트렸다. 아틀레티코의 완승으로 끝났다.

경기 후 시메오네 감독은 "경기는 90분 동안 진행된다. 리버풀전이나 빌바오전이 그랬죠. 빌바오에서는 0대3으로 패했고 무슨 일이 일어났는지조차 알 수 없는 느낌을 받았다. 경기는 길고, 단계별로 흐름이 다르다"며 "소시에다드는 바에나와 이강인의 연계 플레이를 상대로 매우 훌륭한 수비를 보여주었다. 전반전에 그들에게 두 차례 위험한 기회가 있었고 우리에게도 두 차례가 있었다. 하지만 어느 한 쪽이 이길 것이라 확신할 수 있는 흐름은 아니었다. 우리는 편안하지 않았다. 후반전에도 같은 양상이 이어졌다"며 이강인의 공격이 오늘은 막혔다고 평가했다.

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그래서 이강인을 후반 15분 만에 교체한 것이다. 시메오네 감독은 "교체 투입이 우리에게 더 큰 힘을 실어주었다. 조나단과 카르도주의 투입, 그리고 코케가 경기 안정감을 더해주었다. 아르나우는 공격진에 화력을 더했다. 페널티킥 상황이 우리에게 유리하게 작용하며 앞서나갈 수 있게 되었다. 0-2를 만든 골은 아주 멋진 골이었다. 92분에 줄리아노가 상대 선수 3명을 달고 달려서 넣은 골은 아무나 만들 수 있는 장면이 아니"라며 교체술이 적중했다고 언급했다.

이어 "만약 결과가 나오지 않았다면 사람들은 내가 바에나와 이강인을 교체로 뺀 것에 대해 지적했을 것이다. 교체 카드가 아주 잘 맞아떨어졌다. 우리에게 유리했던 경기 흐름을 잘 활용했다"고 덧붙였다.