"충격" 이강인 조기 교체 뒤 좌절…시메오네 "갇힌 것처럼 보인다" 냉정 평가→'경기력 더 꾸준하게 유지할 필요 있다' 비판

사진=중계 화면 캡처

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]이강인(아틀레티코 마드리드)이 또 다시 조기 교체됐다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 14일(이하 한국시각) 스페인 산세바스티안의 레알레 아레나에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 원정 경기에서 3대0으로 이겼다. 이날 승리로 아틀레티코 마드리드는 3승1무1패(승점 10)를 기록하며 4위에 랭크됐다.

이날 선발 출격한 이강인은 후반 15분 코케와 교체돼 벤치로 물러났다. 그는 직전 리버풀(잉글랜드)과의 유럽챔피언스리그(UCL) 리그페이즈 원정 경기에서도 후반 14분 교체돼 벤치로 물러났다. 이강인은 조기 교체에 아쉬움을 삼켰다. 축구 통계 전문 업체 '풋몹'에 따르면 이날 이강인은 60분 동안 패스 성공률 68%(15/22), 기회 창출 1회 등을 기록했다. 이 매체는 이강인에게 평점 6.4점을 주는 데 그쳤다. 아틀레티코 마드리드 선발 선수 중 최저점이었다.

Advertisement

사진=EPA-EFE 연합뉴스

벤치로 물러난 이강인은 벤치에서 무표정한 모습으로 그라운드를 응시하는 모습이 포착됐다. 현지 평가도 썩 좋지 않았다. 스페인 언론 '마르카'는 '이강인은 다시 한번 가장 먼저 공격의 물꼬를 텄다. 안쪽에서 파고들며 날린 슈팅이 골대를 살짝 스치고 지나갔다. 또한, 그는 전반전 최고 득점 기회였던 모르텐 히울만의 슈팅으로 이어진 크로스를 올리기도 했다. 하지만 체력이 떨어지기 시작하면서 후반 15분 교체돼 경기장을 떠났다'고 평가하며 평점 6점을 줬다. 또 다른 언론 '문도데포르티보'는 '이강인은 가장 의욕적으로 뛴 선수 중 한 명이었다. 그는 적극적인 모습을 보이며 몇 차례 인상적인 슈팅을 시도했다. 오른쪽 측면이란 위치는 그에게 그런 기회를 살릴 수 있는 환경을 제공한다. 이제는 경기력을 더 꾸준하게 유지할 필요가 있다'고 평가했다.

사진=EPA-EFE 연합뉴스

경기 뒤 시메오네 감독은 이강인 조기 교체에 대해 "결과가 좋았으니 망정이지, 그렇지 않았다면 알렉스 바에나와 이강인을 왜 뺐냐고 비판받았을 것이다. (교체 뒤) 우리가 원했던 중원 강화가 이뤄졌다. 조너선 데이비드에게는 아데몰라 루크만과 이강인이 함께 뛴 시간이 더 많기 때문에 선발로 뛰지 않는다고 말했다. 데이비드는 교체로 들어가 훌륭한 모습을 보였고 믿을 수 없을 정도로 침착하게 골을 넣었다"며 "이강인은 등을 지고 공을 받는 상황이 많았다. 그 위치에서는 갇힌 것처럼 보인다. 데이비드는 우리에게 더 깊이 있는 침투력을 줬고, 그게 팀에 다른 무언가를 더해줬다"고 설명했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com