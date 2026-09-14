"이게 골이라고" 엔조→홀란, 리산드로→캐릭, 맨체스터가 '난리'…맨유-맨시티 '더비'서 터진 충격 오심, 심판 기구 서둘러 '오류' 공식 인정

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[스포츠조선 김성원 기자]'맨체스터 더비'에서 충격적인 오심이 발생해 논란이다.

맨유는 14일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 수적 우세에도 맨시티에 0대1로 패했다. 맨시티는 전반 23분 필 포든의 퇴장으로 수적 열세에 놓였다.

맨유가 제대로 활용하지 못했다. 마커스 래시포드, 코비 마이누 등이 골대 불운에 울었다. 맨시티의 골은 후반 15분 터졌다. 요슈코 그바르디올이 크로스한 볼은 헤더를 시도했던 엔조 페르난데스를 지나 엘링 홀란의 발끝에 걸렸다. 홀란이 왼발로 골망을 흔들었다.

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홀란의 득점은 최초 오프사이드로 노골이 선언됐다. 하지만 비디오판독(VAR)을 거쳐 온사이드로 정정됐다. 홀란의 골이 결승골이 됐다.

하지만 오심이었다. 잉글랜드 심판 기구인 'Pro Ref'는 성명을 통해 '경기장 내 판정은 홀란의 오프사이드였지만, 이는 VAR 검토를 거쳐 온사이드 위치였던 것으로 확인됐다. 동일한 공격 상황에서 페르난데스가 공을 터치하지 않았다는 점이 확인돼 오프사이드 반칙 여부가 주관적으로 판단됐다'며 '이번 사안에서 VAR은 그의 위치가 미친 영향 가능성을 인지하지 못했으며 필드 리뷰를 권고했어야 했다. 우리가 판단하기에 오심이었음을 인정하기 위해 곧바로 맨유 측에 연락을 취했다. 해당 사건에 대한 재검토가 이루어질 예정'이라고 밝혔다

로이터 연합뉴스

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마이클 캐릭 맨유 감독은 분통을 터트렸다. 그는 경기 후 기자회견에서 "정말 이해할 수 없다. 심판들을 돕기 위해 수많은 사람, 인원, 화면을 뒤에 배치해 두고서도 어떻게 올바른 결정을 내리지 못하는지 이해할 수 없다"고 분노했다.

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맨유 레전드 게리 네빌도 '스카이스포츠'를 통해 "골이 인정됐는데 어이가 없다. 오프사이드 규칙에 대한 설명이 필요할 것 같다"며 "나중에 이 일을 되돌아보면 자신들이 잘못 판단했음을 알게 될 거다. 문제는 오프사이드 위치에 있던 페르난데스가 리산드로 마르티네스가 공을 받는 것을 막았느냐는 것"이라고 말했다. 마크 할시 전 EPL 심판도 오심이라고 단언했다.

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페르난데스를 마크한 마르티네스는 "이곳은 세계 최고의 리그이고, 세계 최고의 팀들과 최고의 선수들이 있는 곳인데, 우리는 이런 불공평한 대우를 받았다. 내 생각엔 오프사이드였다. 규칙이 이해가 안 간다. 페르난데스가 내 앞에 있었고, 나는 그에게 갔다. 그래서 홀란이 뒤쪽에서 자유로운 상태였던 거다"라고 설명했다.

맨시티는 4전 전승(승점 12)을 기록했다. 반면 맨유는 1승1무2패(승점 4)에 그쳤다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com