'또또또또 조기교체' 이강인의 성장통→소시에다드전 선발에도 '60분 칼교체+최저 평점', 시메오네 감독은 "이강인 교체 잘 맞아떨어졌어" 냉정진단...아틀레티코는 3-0 완승

사진=중계 화면 캡처

EPA연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박찬준 기자]이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 성장통을 겪고 있다.

또 다시 조기 교체됐다. 이강인은 14일(한국시각) 스페인 산 세바스티안에 위치한 레알레 아레나에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 5라운드 원정 경기에서 선발 출전했지만, 특별한 활약을 보이지 못한 채 후반 14분 교체아웃됐다.

공교롭게도 이강인이 교체된 후 아틀레티코는 3골이나 퍼부으며 3대0 완승을 거뒀다. 아틀레틱 클루브, 리버풀에 연이어 패했던 아틀레티코는 공식전 3경기만에 승리를 맛보며 승점 10점(3승1무1패)으로 리그 4위로 뛰어올랐다.

Advertisement

이강인은 이날 3-4-2-1의 오른쪽 공격형 미드필더로 나섰다. 대표팀에서 맡는 역할이었다. 아데몰라 루크먼, 알렉스 바에나와 공격 삼각편대를 이뤘다. 줄리아노 시메오네와 알레한드로 그리말도가 좌우에 포진했고, 부상한 파블로 바리오스 대신에 마르코 요렌테가 중앙에 포진했다.

EPA연합뉴스

이강인이 초반부터 적극적으로 나섰다. 전반 5분 우측에서 볼을 잡아 중앙으로 파고들어갔다. 이후 왼발 슈팅을 시도했지만, 골대를 살짝 빗나갔다. 24분에는 특유의 날카로운 크로스를 올렸다. 모르텐 히울만에게 연결됐지만, 히울만의 헤더는 골대 옆으로 빠져나갔다. 이강인은 이 두 장면 외에는 이렇다할 찬스를 만들지 못했다.

Advertisement

이강인은 결국 60분만에 교체아웃됐다. 34번의 터치를 하는 동안 패스 성공률은 68%에 불과했다. 기회 창출은 1번 뿐이었고, 유효 슈팅은 없었다. 드리블도 한 차례도 성공시키지 못했다. 3번이나 볼을 뺏겼다. 공중 경합에서 한 차례 승리한 것이 눈에 띄었다.

Advertisement

디에고 시메오네 감독은 이강인, 바에나, 요렌테를 한꺼번에 빼고 조너선 데이비드, 조니 카르도주, 코케를 투입하는 승부수를 띄웠고, 이는 멋지게 맞아 떨어졌다. 줄곧 답답한 경기를 펼치던 아틀레티코는 이 교체 후 분위기를 완전히 바꿨다.

로이터연합뉴스

Advertisement

후반 37분 세트피스 상황에서 크리스티안 로메로가 머리로 떨궈준 볼이 상대 수비수 팔에 맞았다. 행운의 페널티킥을 얻은 아틀레티코는 그리말도가 성공시키며 리드를 잡았다. 그리말도의 아틀레티코 데뷔골이었다. 기세를 탄 아틀레티코는 후반 45분 역습 상황에서 그리말도의 패스를 받은 데이비드가 왼발로 추가골을 넣었고, 추가시간에는 시메오네가 단독 돌파에 이어 쐐기골까지 만들어냈다.

승리했지만, 이강인 입장에서는 답답한 경기였다. 벤치에 앉은 이강인은 굳은 표정을 지었다. 그도 그럴 것이 이강인은 아틀레티코 합류 후 단 한차례도 풀타임을 소화하지 못했다. 말라가와의 데뷔전에서 교체투입돼 33분을 소화한 이강인은 이후 치러진 경기에서 모두 선발로 나섰지만, 60~70분 사이에서 교체아웃되고 있다. 72분을 소화한 세비야전이 최장 출전이었다.

Advertisement

스페인 현지에서도 이에 대한 의문이 제기됐다. 시메오네 감독은 "선수가 모든 것을 쏟아부었고, 경기 막판에는 더 좋은 컨디션을 유지하고 있는 동료가 있다고 판단했을 뿐이다. 특별한 이유는 없다. 우리는 이강인이 계속 성장하고 발전하길 바라며, 우리에게 그가 필요한 만큼 경기 내내 좋은 경기력을 보여줄 수 있는 상태가 되는 게 바람직하다"며 "이강인도 더 발전해야 한다. 팀에는 그가 반드시 필요하기 때문"이라고 말했다.

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

사실 이같은 부분을 프리시즌부터 우려됐던 부분이다. 이강인은 올여름 병역 문제에 대한 서류 절차가 지연되며 아틀레티코에 일찍이 합류할 수 없었다. 전술 적응은 문제가 아니더라도, 체력을 강조하는 시메오네 감독의 기조에 맞춰 '나홀로 훈련'을 통해 얼마나 체력을 맞출 수 있을지가 관건이었다. 구단이 원격으로 맞춤 계획을 전달했지만, 시메오네가 원하는 수준에 100% 도달할 수는 없었다.

시메오네 감독은 악명 높은 체력 훈련의 달인으로 알려졌다. 프리시즌 훈련 강도가 상상을 초월한다. 최근 몇 시즌 동안 시메오네 감독과 코치진들은 시즌을 준비하는 프리시즌 동안 약 9시간 동안 체력 훈련을 진행하기도 했다. 선수들에게는 시즌을 앞둔 시점에서 가장 혹독하게 몸을 갈고닦는 시간이다. 신입생들에게는 더 어려운 과제일 수밖에 없다.

Advertisement

이강인은 말라가전에서 환상적인 데뷔골을 터뜨리며 한국인 최초로 '이달의 골'을 수상하는 등 주목을 받고 있지만, 아직 시메오네 감독이 원하는 밸런스적 측면에서는 만족을 시키지 못하고 있다. 이날은 경기력도 썩 좋지 않았다. 후방에서 볼을 전개해줄 바리오스가 빠지자 이강인의 활약도 반감됐다. 이날도 초반에는 좋은 모습을 보였지만, 갈수록 힘겨워하는 모습이었다.

사진=EPA-EFE 연합뉴스

경기 후 시메오네 감독은 "레알 소시에다드는 바에나와 이강인의 연계 플레이를 상대로 매우 훌륭한 수비를 보여주었다. 전반전에 그들에게 두 차례 위험한 기회가 있었고 우리에게도 두 차례가 있었다. 하지만 어느 한 쪽이 이길 것이라 확신할 수 있는 흐름은 아니었다. 우리는 편안하지 않았다. 후반전에도 같은 양상이 이어졌다"며 "교체 투입이 우리에게 더 큰 힘을 실어주었다. 조나단과 카르도주의 투입, 그리고 코케가 경기 안정감을 더해주었다. 아르나우는 공격진에 화력을 더했다. 페널티킥 상황이 우리에게 유리하게 작용하며 앞서나갈 수 있게 되었다. 0-2를 만든 골은 아주 멋진 골이었다. 92분에 줄리아노가 상대 선수 3명을 달고 달려서 넣은 골은 아무나 만들 수 있는 장면이 아니"라고 했다.

이어 "만약 결과가 나오지 않았다면 사람들은 내가 바에나와 이강인을 교체로 뺀 것에 대해 지적했을 것이다. 교체 카드가 아주 잘 맞아떨어졌다. 우리에게 유리했던 경기 흐름을 잘 활용했다"고 덧붙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com