'충격, 이대로 가면 경질이다' '첼시 레전드' 램파드 감독의 수모, 승격팀 코번트리 무기력한 개막 4연패, 4경기 무득점이 더 놀랍다..'EPL 역대 5번째 불명예 기록'

[스포츠조선 노주환 기자]'첼시 레전드' 프랭크 램파드 감독의 코번트리 시티가 충격적인 개막 리그 4연패를 기록했다. 승격팀 코번트리는 이번 시즌 개막 후 프리미어리그 경기에서 무기력하게 무너지고 있다. 무득점-10실점. 4경기 동안 단 한 골도 넣지 못해 더욱 큰 충격을 던졌다. 최하위로 이대로 가면 다시 2부(챔피언십)로 떨어질 수밖에 없다. 현장 책임자인 램파드 감독의 지도력을 향해 비난이 쏟아지고 있다. 분위기를 전환하지 못하면 그의 거취가 흔들릴 게 불을 보듯 뻔한다.
코번트리는 13일(한국시각) 영국 코번트리 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나에서 벌어진 브라이턴과의 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 홈 경기서 0대5 참패를 당했다. 상대에게 0-2로 끌려간 후반 8분 나이지리아 국가대표 타이워 아워니이가 퇴장당하면서 10명으로 수적 열세에 놓여 자멸했다. 코번트리는 이후에도 3골을 더 얻어맞고 고개를 숙였다. 브라이턴의 일본 국가대표 윙어 미토마 가오루는 햄스트링 부상으로 출전 명단에서 빠졌다.
이번 패배로 코번트리는 개막 후 4경기를 모두 무득점으로 패배하게 되었으며, 잉글랜드 최상위 리그 역사상 역대 다섯 번째 불명예스런 팀이 됐다. 코번트리는 더비 카운티, 스토크 시티, 프레스턴, 크리스털 팰리스의 뒤를 이어 이 불명예 명단에 합류했다. 더비 카운티가 1899~1900시즌에 처음으로 이러한 비운을 겪었고, 스토크 시티가 1906~1907시즌에 이를 되풀이했다. 뒤이어 프레스턴이 1924~1925시즌에, 그리고 가장 최근에는 크리스털 팰리스가 2017~2018시즌에 해당 기록을 세웠다.
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코번트리는 야심차게 도전한 이번 시즌 개막전에서 아스널에 0대3로 졌다. 이어 헐 시티(0대1), 맨체스터 시티(0대1), 브라이턴에도 무너졌다. 이번 프리미어리그에서 무득점 클럽은 토트넘과 코번트리 두 팀이다.
램파드 감독은 지난 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십에서 코번트리를 우승을 이끌며 1부로 승격했다. 지난 시즌 중반 한국 국가대표 출신 윙어 양민혁을 단기 임대해 큰 주목을 받았다. 하지만 램파드 감독은 양민혁에게 충분한 출전 기회를 주지 않았다. 양민혁은 시즌을 마치고 원 소속팀 토트넘으로 복귀해 프리시즌을 마친 후 다시 벨기에 베스테를로로 임대를 떠났다.
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코번트리의 다음 일정은 17일 애스턴 빌라와의 리그컵 홈 경기다. 그리고 오는 주말 노팅엄과 프리미어리그 원정 경기가 예정돼 있다.
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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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