'충격, 이대로 가면 경질이다' '첼시 레전드' 램파드 감독의 수모, 승격팀 코번트리 무기력한 개막 4연패, 4경기 무득점이 더 놀랍다..'EPL 역대 5번째 불명예 기록'

Coventry City manager Frank Lampard looks on ahead of the during the English Premier League soccer match between Coventry City and Brighton and Hove Albion in Coventry, England, Sunday Sept. 13, 2026. (Nick Potts/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

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[스포츠조선 노주환 기자]'첼시 레전드' 프랭크 램파드 감독의 코번트리 시티가 충격적인 개막 리그 4연패를 기록했다. 승격팀 코번트리는 이번 시즌 개막 후 프리미어리그 경기에서 무기력하게 무너지고 있다. 무득점-10실점. 4경기 동안 단 한 골도 넣지 못해 더욱 큰 충격을 던졌다. 최하위로 이대로 가면 다시 2부(챔피언십)로 떨어질 수밖에 없다. 현장 책임자인 램파드 감독의 지도력을 향해 비난이 쏟아지고 있다. 분위기를 전환하지 못하면 그의 거취가 흔들릴 게 불을 보듯 뻔한다.

Soccer Football - Premier League - Coventry City v Brighton & Hove Albion - Coventry Building Society Arena, Coventry, Britain - September 13, 2026 Coventry City's Taiwo Awoniyi is shown a red card by referee Toby Harrington Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

코번트리는 13일(한국시각) 영국 코번트리 코번트리 빌딩 소사이어티 아레나에서 벌어진 브라이턴과의 2026~2027시즌 프리미어리그 4라운드 홈 경기서 0대5 참패를 당했다. 상대에게 0-2로 끌려간 후반 8분 나이지리아 국가대표 타이워 아워니이가 퇴장당하면서 10명으로 수적 열세에 놓여 자멸했다. 코번트리는 이후에도 3골을 더 얻어맞고 고개를 숙였다. 브라이턴의 일본 국가대표 윙어 미토마 가오루는 햄스트링 부상으로 출전 명단에서 빠졌다.

Soccer Football - Premier League - Coventry City v Brighton & Hove Albion - Coventry Building Society Arena, Coventry, Britain - September 13, 2026 Coventry City's Jay Dasilva looks dejected as he applauds fans after the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

이번 패배로 코번트리는 개막 후 4경기를 모두 무득점으로 패배하게 되었으며, 잉글랜드 최상위 리그 역사상 역대 다섯 번째 불명예스런 팀이 됐다. 코번트리는 더비 카운티, 스토크 시티, 프레스턴, 크리스털 팰리스의 뒤를 이어 이 불명예 명단에 합류했다. 더비 카운티가 1899~1900시즌에 처음으로 이러한 비운을 겪었고, 스토크 시티가 1906~1907시즌에 이를 되풀이했다. 뒤이어 프레스턴이 1924~1925시즌에, 그리고 가장 최근에는 크리스털 팰리스가 2017~2018시즌에 해당 기록을 세웠다.

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Brighton and Hove Albion's Lewis Dunk, centre, celebrates with teammates scoring their side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Coventry City and Brighton and Hove Albion in Coventry, England, Sunday Sept. 13, 2026. (Mike Egerton/PA via AP) UNITED KINGDOM OUT; NO SALES; NO ARCHIVE; PHOTOGRAPH MAY NOT BE STORED OR USED FOR MORE THAN 14 DAYS AFTER THE DAY OF TRANSMISSION; MANDATORY CREDIT

코번트리는 야심차게 도전한 이번 시즌 개막전에서 아스널에 0대3로 졌다. 이어 헐 시티(0대1), 맨체스터 시티(0대1), 브라이턴에도 무너졌다. 이번 프리미어리그에서 무득점 클럽은 토트넘과 코번트리 두 팀이다.

램파드 감독은 지난 2025~2026시즌 잉글랜드 챔피언십에서 코번트리를 우승을 이끌며 1부로 승격했다. 지난 시즌 중반 한국 국가대표 출신 윙어 양민혁을 단기 임대해 큰 주목을 받았다. 하지만 램파드 감독은 양민혁에게 충분한 출전 기회를 주지 않았다. 양민혁은 시즌을 마치고 원 소속팀 토트넘으로 복귀해 프리시즌을 마친 후 다시 벨기에 베스테를로로 임대를 떠났다.

Soccer Football - Premier League - Coventry City v Brighton & Hove Albion - Coventry Building Society Arena, Coventry, Britain - September 13, 2026 Coventry City manager Frank Lampard embraces Brighton and Hove Albion manager Fabian Hurzeler before the match Action Images via Reuters/Paul Childs EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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코번트리의 다음 일정은 17일 애스턴 빌라와의 리그컵 홈 경기다. 그리고 오는 주말 노팅엄과 프리미어리그 원정 경기가 예정돼 있다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com