이강인 충격 혹평, 끝내 등장한 '7번' 그리즈만과 비교..."LEE 터치가 너무 많아, 중요한 약점"

사진=아틀레티코 마드리드 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 플레이를 지적하는 목소리가 등장했다.

스페인의 마르카는 14일(한국시각) '이강인은 터치가 너무 많다'라고 보도했다.

아틀레티코 마드리드는 14일 스페인 산 세바스티안 아노에타에서 열린 레알 소시에다드와의 2026~2027시즌 라리가 5라운드 원정경기서 3대0 대승했다. 아틀레티코는 이번 승리로 승점 3점을 챙기며 4위까지 올라섰다.

Advertisement

이강인은 이날도 선발에 자리를 지켰다. 개막전 말라가를 상대로 교체 출전한 이후 공식전 5경기 연속 선발 출전이었다. 알렉스 바에나, 아데몰라 루크먼 등과 공격진을 구축했다.

EPA연합뉴스

이강인은 경기 초반 위협적인 장면을 만들었다. 전반 5분 돌파 이후 슈팅으로 골문을 직접 노렸다. 전반 24분에는 문전으로 배달되는 정확한 크로스를 소시에다드 골문을 노렸다. 다만 모르텐 히울만의 헤더는 골문 안으로 향하지 못했다. 이강인의 초반 분전 이후 아틀레티코의 공격은 활로를 찾지 못했다. 전반 42분 다비드 한츠코의 슈팅이 전부였다.

Advertisement

후반 초반도 마찬가지였다. 줄리아노 시메오네, 바에나의 슈팅이 모두 막혔고, 디에고 시메오네 감독은 칼을 빼들었다. 이강인과 바에나, 마르코스 요렌테를 빼고, 조니 카르도소, 코케, 조너선 데이비드를 투입하는 용단을 내렸다.

Advertisement

교체는 완벽하게 적중했다. 아틀레티코는 후반 37분 페널티킥을 알레한드로 그리말도가 성공시키며 리드를 잡았고, 후반 45분 데이비드의 추가골, 후반 추가시간 50분 줄리아노의 쐐기골까지 터지며 승기를 잡았다.

EPA연합뉴스

Advertisement

마르카는 이번 경기 이강인의 경기력을 분석하며 혹평까지 나왔다. 마르카는 '아틀레티코가 강인에게서 발견한 큰 장점 중 하나가 동시에 이 한국 선수의 주요 약점이 되기도 한다. 압박을 뚫고 볼을 빼낼 때, 이 훌륭한 선수는 어떤 공도 놓치지 않는다. 몸을 낮추고, 공을 컨트롤한다. 그리고 계속 공을 소유한다. 문제는 플레이에 가속도가 필요할 때 발생한다. 지난 몇 년간 우리는 이강인과 비슷한 상황에서 그리즈만이 첫 터치로 공을 처리해 줄리아노와 요렌테가 빈 공간으로 파고들 수 있게 했던 장면을 지겹도록 봐왔다'고 전했다.

이어 '현재 아틀레티코의 새로운 7번 선수는 볼 배급 시 안정감을 주지만, 첫 터치로 위협을 가하지는 못한다. 바로 그 부분이 아틀레티코가 성장할 수 있는 길일지도 모른다. 그리즈만은 거물급 선수며, 아틀레티코는 현재 그의 첫 터치가 부족하다'고 지적했다.

Advertisement

7번을 물려받은 이상, 그리즈만과의 비교는 피할 수 없는 부분이다. 현지 언론은 그리즈만 특유의 퍼스트 터치를 통한 간결한 연계가 이강인에게는 부족하다고 평가했다. 이강인과 그리즈만의 강점이 서로 다르기에 당연히 나올 수 있는 지적이다. 다만 시메오네의 계속된 이른 교체, 아틀레티코에서 이강인의 성장을 고려하면 퍼스트 터치를 통한 공격에서의 간결한 위협성은 충분히 발전할 여지가 있는 부분이다.

EPA연합뉴스

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com