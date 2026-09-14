[오피셜]'맨유, 억울해 미치겠다!' 엘링 홀란 결승골 오심…EPL 심판진 "판단 착오 인정→해당 상황에 대한 재검토 이뤄질 예정"

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 억울한 상황에 놓였다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 14일(이하 한국시각) 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 맨시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 0대1로 패했다. 맨유는 개막 4경기에서 1승1무2패(승점 4)를 기록하며 20개 팀 가운데 13위에 머물렀다.

맨유는 전반 23분 수적 우위를 점했다. 사이드 라인에서 볼 경합을 하던 브루노 페르난데스가 상대 필 포든의 태클에 걸려 쓰러졌다. 심판은 포든을 향해 레드카드를 꺼내들었다. 맨유는 11대10, 수적으로 우위를 가지고 갔다. 하지만 맨시티는 만만치 않았다. 맨시티의 골문을 쉽게 열리지 않았다. 오히려 맨시티는 후반 15분 엘링 홀란의 헤더골로 리드를 잡았다. 다만, 이 과정에서 오프사이드 논란이 벌어졌다. 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 득점을 인정했지만, 경기 뒤 오심으로 확정됐다.

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영국 언론 '더선'은 '심판진은 홀란의 골을 오심으로 인정했다. 맨유는 홀란의 결승골이 인정돼선 안 됐다는 사실을 통보받았다. 심판진은 성명을 통해 엔조 페르난데스의 개입이 맨유 수비진에 영향을 미쳤다. 따라서 해당 골은 인정되지 않았어야 했다는 점이 확인됐다'고 보도했다.

심판 대변인은 "맨유와 맨시티의 경기 중 60분 상황과 관련해 홀란의 득점 인정에 대해 명확한 설명을 드린다. 최초 판정은 홀란의 오프사이드였다. VAR 결과 온사이드 위치에 있던 것으로 판명됐다. 하지만 같은 공격 상황에서 엔조 페르난데스가 공을 직접 건드리지 않았다는 점이 확인됐다. 이번 경우에는 엔조 페르난데스의 위치가 미쳤을 잠재적 영향을 인지하지 못했다. 주심에게 온필드 리뷰를 권고했어야 했다. 이를 판단 착오로 인정한다. 이 사실을 맨유측에 전달했다. 해당 상황에 대한 재검토가 이뤄질 예정"이라고 설명했다.

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한편, 경기 뒤 캐릭 감독은 분노를 표했다. 그는 "혼란스럽다. 요즘 경기 운영 방식은 다 갖춰져 있다. 판정을 위해 온갖 화면을 지켜보는 사람들이 따로 있기도 하다. 만약 이것이 현재 축구를 해석하는 방식이라면 더 우려스럽다. 경기 관여 여부를 이렇게 해석한다면 정말 걱정스러운 일이다. 정말 기가 막힌 설명"이라고 비판했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com