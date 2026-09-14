[오피셜]'스페인, 살벌하다' 라리가 시즌 1호 경질 감독 나왔다, 이강인 친정팀 발렌시아 5경기 만에 사령탑 잘랐다..'日 국대 영건 사노, 영입한 스승을 잃었다'

epa13217176 Valencia's head coach Carlos Corberan looks on ahead of the Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, 06 September 2026. EPA/BIEL ALINO

감독 경질을 발표한 발렌시아 캡처=발렌시아 구단 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인이 뛰고 있는 스페인 라리가에서 이번 시즌 1호 경질 사령탑이 나왔다. 이강인의 친정팀이기도 한 발렌시아 경영진은 5경기 만에 카를로스 코르베란 감독과 론 구레이 축구 부문 CEO를 해임했다.

발렌시아 구단은 14일(한국시각) 구단 공식 채널을 통해 코르베른 감독과 구레이 CEO의 작별을 발표했다.

발렌시아는 2026~2027시즌 라리가 개막 5경기에서 1무 후 4연패 중이다. 1무4패 승점 1점으로 최하위로 추락, 극도로 부진한 상황이다. 발렌시아 경영진은 지난 11일 세비야에 0대1로 패한 후 변화를 선택한 것으로 보인다. 무엇보다 발렌시아는 5경기에서 1득점-10실점으로 팀 경기력이 엉망이다. 이대로 가면 2부 강등이 불을 보듯 뻔해 경영진은 빠르게 선수단에 충격을 준 것이다.

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epa13217287 Valencia's head coach Carlos Corberan gestures during Spanish LaLiga soccer match between Valencia CF and FC Barcelona in Valencia, Spain, 06 September 2026. EPA/BIEL ALINO EPA/BIEL ALINO

발렌시아 구단은 대대적인 변화를 선택했다. 론 구레이 CEO와 함께 리산드로 이세이, 한스 길하우스, 안드레스 사모라, 말렉 샤페이도 구단을 떠났다. 선수 스카우트 부문을 대부분 갈아치웠다.

코르베란 감독은 2024년 12월 발렌시아에 부임해 놀라운 반전 드라마를 썼다. 시즌 후반부에 발렌시아를 살려내 극적으로 1부에 잔류했다. 지난 2025~2026시즌에는 리그 막판에 유럽 대항전 진출권 근처까지 진입하기도 했다. 지난 시즌을 9위로 마쳤다. 하지만 새 시즌 초반 부진을 극복하지 못하고 발렌시아와 작별하게 됐다.

Valencia's Spanish coach Carlos Corberan shouts instructions to his players from the touchline during the Spanish league football match between Valencia CF and Real Betis at Mestalla Stadium in Valencia on August 25, 2026. (Photo by JOSE JORDAN / AFP)

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코르베란 감독은 이번 여름 이적시장에서 일본 국가대표 차세대 유망주인 미드필더 사노 류노스케를 야심차게 영입했다. 사노는 이번 시즌 초반 5경기에서 공격 포인트가 없다. 팀의 부진과 함께 그도 시즌 초반 어려음에 겪고 있다. 그를 영입한 사령탑과 구레이 CEO까지 떠나면서 사노의 향후 거취가 불투명해졌다.

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발렌시아 구단은 임시 사령탑으로 오스카르 산체스 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 발렌시아의 다음 일정은 오는 16일 알라베스와의 리그 원정 경기다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com