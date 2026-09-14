[오피셜]이승우 대신 '김민수-김건희-박태준' 깜짝 발탁! '韓 역대 최초' 모레노호 1기 명단 베일 벗었다, 이강인-손흥민-김민재 삼대장도 굳건

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[천안=스포츠조선 이현석 기자]'한국 축구 소방수' 로베르트 모레노 감독의 첫 A매치 명단이 베일을 벗었다.

모레노 감독은 14일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 9~10월 A매치에 나설 명단을 발표했다. 13일 인천국제공항을 통해 한국 땅을 밟은 모레노 감독은 곧바로 다음 날 명단을 공개했다.

한국 축구의 소방수다. 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 이후 혼란스러운 한국 축구를 맡는 것을 마다하지 않았다. 한국 축구의 반등을 꾀해야 하는 중책을 맡았다. KFA 공개채용 절차를 거쳐 9~11월 A매치 6경기를 지휘하는 임시 사령탑으로 선임됐다. 계약기간은 11월 27일까지다.

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기회가 많지 않다. 책임의 과반이다. 모레노는 총 6경기 안에서 능력을 선보여야 한다. 6경기 이후 평가를 통해 내년 1월 아시안컵까지도 갈 수 있는 조항을 삽입했다. 절반 이상을 차지하는 9~10월 A매치에서 보여줄 과정과 결과 모두 중요하다. 모레노가 추구하는 축구가 한국 축구에 얼마나 녹아들고, 경쟁력을 보여줄 수 있는지가 임기 연장의 쟁점이 될 수 있다.

기존과 달리 '월드컵의 해'인 올해는 A매치 윈도우가 4차례로 축소됐다. 9월과 10월 A매치 일정이 연결된다. 이미 대진은 준비된 상태다. 한국은 추석 연휴 첫날인 24일 수원월드컵경기장에서 에콰도르와 맞붙는 것을 시작으로 28일에는 서울월드컵경기장에서 우루과이와 친선경기를 갖는다. 여정은 10월에도 이어진다. 2일 울산문수축구경기장에서 베네수엘라를 상대하고, 6일 용인 미르스타디움에서 우즈베키스탄과 충돌한다.

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한국 축구 지휘봉을 잡은 후 불과 2주도 되지 않은 시점에 나온 첫 명단, 그럼에도 과거부터 한국 축구에 관심을 보였고, 높은 이해도를 자랑한다고 알려진 모레노였기에 기대가 컸다. 영상을 통해 K리그에 대해 파악한 그가 어떤 선수를 깜짝 발탁할지도 관심을 모았으며, 엄지성(스완지시티), 양현준(셀틱), 이기혁(강원), 배준호(스토크시티) 등 기존 A대표팀이지만, 2026년 아이치-나고야 아시안게임 차출로 빠진 선수들의 빈자리도 어떻게 채울지가 주목할 포인트였다.

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큰 틀은 2026년 북중미월드컵에서 크게 달라지지 않았다. 한국 축구 '삼대장'으로 꼽히는 이강인(아틀레티코 마드리드), 김민재(바이에른 뮌헨), 손흥민(LAFC)은 여전히 명단에 이름을 올렸다. 기존 유럽파들도 대거 합류했다. 이한범(클럽 브뤼헤) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(아우크스부르크), 황인범(포르투), 이재성(마인츠), 백승호(버밍엄), 황희찬(샬케), 조규성(미트윌란)이 이름을 올렸다. K리거는 조위제(이상 전북). 조현택(울산),

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오랜만에 돌아온 이름도 있었다. 공격진에 오세훈(시미즈)이 명단에 포함됐다. 오세훈은 2025년 9월 A매치 승선 이후 약 1년 만에 대표팀에 돌아왔다. 월드컵까지 동행하지 못했던 아쉬움을 달랠 수 있는 기회다. 포르투갈로 진출한 송민규(나시오날)을 비롯해 정승원, 최준(서울), 김태현, 조현택(울산), 김봉수(대전) 등도 대표팀에 돌아왔다.

기대를 모았던 깜짝 발탁의 주인공은 무려 3명이었다. 김민수(레인저스), 김건희(인천), 박태준(김천상무)이 최초로 A매치 명단에 올랐다. 김민수는 올여름 레인저스로 이적해 큰 관심을 받은 한국 축구의 유망주다. 이미 지로나 유소년 팀 시절부터 재능에 대한 평가가 높았다. 모레노도 이 점에 주목한 것으로 보인다. K리그에서 좋은 활약을 보여주고 있던 김건희와 박태준도 깜짝 발탁이 기쁨을 누렸다.

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세대 교체 가능성이 대두된 골키퍼 포지션에는 한 명의 옵션이 추가됐다. 조현우(울산) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북)과 더불어 FC서울의 상승세를 이끄는 구성윤이 발탁됐다. 구성윤은 2022년 3월 이후 4년 2개월 만에 대표팀에 돌아왔다.

모레노호는 21일 코리아풋볼파크에 첫 소집되어 첫 훈련을 실시할 예정이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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◇모레노호 9~10월 A매치 소집 명단(30명)

GK=조현우(울산) 김승규(FC도쿄) 송범근(전북), 구성윤(서울)

DF=김민재(바이에른 뮌헨) 이한범(클럽 브뤼허) 김태현 조위제(이상 전북) 최준(서울) 김건희(인천), 김태현(가시마) 조현택(울산) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(아우크스부르크)

MF=박진섭(저장) 김봉수(대전) 백승호(버밍엄시티) 황인범(포르투) 김민수(레인저스) 황희찬(울버햄턴) 이재성(마인츠) 이강인(파리생제르맹) 박태준(김천) 정승원(서울) 송민규(나시오날)

FW=오현규(베식타시) 손흥민(LA FC) 조규성(미트윌란) 이동경(울산) 오세훈(시미즈)