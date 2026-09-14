"금메달 따기 위해 왔다!" 韓 남자 축구 4연속 亞 정상 향해 출격…응원 목소리 "좋은 케이스로 잘 됐으면 좋겠다"

사진=연합뉴스

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대한민국 남자 축구가 4연속 아시아 정상을 향해 출격한다. 대한민국은 15일 오후 7시 30분 일본 나고야의 미즈호공원 럭비경기장에서 카타르와 2026년 아이치-나고야 아시안게임 조별리그 D조 1차전을 치른다.

아시안게임 4연패를 향한 '위대한 시작'이다. 한국은 2014년 인천 대회를 시작으로 자카르타-팔렘방, 항저우에서 연달아 정상에 올랐다. 결전을 앞둔 이민성 감독은 "목표로 한 아시안게임 금메달을 따기 위해 이 자리에 왔다. 시즈오카 사전캠프부터 나고야에 와서도 훈련이 잘됐고, 모든 준비는 끝났다"며 "지난 1년 6개월 동안 팬들이나 여론의 많은 비판을 받으며 왔다. 이번 아시안게임은 그런 것이 우리에게 큰 보약으로 남을 대회가 될 것으로 생각한다. 우리가 아시안게임을 금메달로 장식해 한국 축구가 다시 일어설 수 있도록 노력하겠다"고 각오를 다졌다.

이번 대회 남자 축구에는 15개국이 참가한다. A, B, C조에선 4개국, D조에선 3개국이 조별리그를 치른다. 각 조 1, 2위가 8강에 올라 토너먼트를 통해 우승팀을 가린다. 한국은 카타르, 사우디아라비아(22일)와 D조에 속했다. 두 경기만 치른다는 점에선 체력 우위 확보란 장점이 있다. 그러나 중동 강호와의 연전은 부담스럽다. 더욱이 한국은 23세 이하(U-23) 레벨에선 카타르에 1승5무2패로 열세다. 사우디아라비아(6승3무2패)를 상대론 최근 2연패 중이다. 더욱이 한국은 이영준(그라스호퍼)이 아직 합류하지 못하는 등 변수가 있다. 이 감독은 "대표팀 특성상 조직력을 빠르게 올리기는 어렵다. 조별리그를 통해서 정비해 나갈 생각"이라며 "카타르전을 비롯해 남은 경기도 매번 소중한 마음으로 임하며 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

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응원의 목소리가 이어진다. 정경호 강원FC 감독은 "아시안게임 출전은 선수들에게 좋은 일"이라며 "금메달을 따면 장래가 달라질 수 있다. 나는 2004년 아테네올림픽에서 4강에 들었다면 병역 혜택을 받을 수 있었다. 하지만 8강에서 떨어졌다. 내가 4강에 가서 병역 혜택을 받았다면 인생이 달라졌을 것 같다. 외국을 한번 도전했을 수도 있다. 요즘 선수들은 유럽에 대한 생각이 큰 것 같다. 잘 되길 기도해야 한다"고 말했다. 특히 '애제자' 이기혁을 향해 "이기혁은 군대가 거의 막차다. 좋은 케이스로 잘 됐으면 좋겠다"고 힘을 불어넣었다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com