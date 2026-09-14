EPL 득점왕도, 바르샤 유스 출신도 예외 없다! 선발 이유는 단 하나 '경기력', 베일 벗은 모레노호 1기..."경기장 속 모습, 대표팀 기회 결정할 것"

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 9~10월 A매치 평가전 명단을 발표하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

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'한국 축구 소방수' 로베르트 모레노 대한민국 A대표팀 임시 감독의 첫 명단이 베일을 벗었다. 선발 기준은 명확했다. 이름값, 과거 성적이 아닌 그라운드에서 보여주는 경기력에 방점이 찍혔다.

모레노 감독은 14일 충남 천안의 코리아풋볼파크에서 9~10월 A매치 4연전에 나설 명단을 발표했다. 모레노호의 시작을 알리는 첫 단추, 태극전사 30명의 이름이 세상에 나왔다. 발표 전부터 기대감이 컸다. 선임 과정에서 그는 한국 축구에 대한 관심, K리그에 대한 이해도가 높다고 알려졌다. 그의 축구에 핵심 줄기가 될 선수들이 누구일지에 이목이 쏠리는 것은 당연했다.

1700여명에 달하는 선수들의 데이터베이스를 모두 분석하는 것이 출발점이었다고 했다. 한국 축구에 가장 잘 맞는 경기 모델, 플레이 스타일, 선수들의 특성, 프로필 등을 설정했다. 이에 맞춰 가장 잘 적응할 수 있는 선수들을 추렸다. 큰 틀은 2026년 북중미월드컵 최종 명단과 다르지 않았으나, 변화의 파고도 높았다.

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25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

3명이 최초 발탁의 영예를 누렸다. 2026년 아이치-나고야 아시안게임 최종 명단에서 탈락했던 김민수(레인저스)가 승선했다. 그는 어린 시절 스페인 무대로 향해 지로나 유소년 팀에서 높은 평가를 받았다. 올여름 이적시장을 통해 레인저스로 이적해 스코틀랜드 명문의 주전 선수로 발돋움했다. K리그에서 준수한 폼을 자랑한 김건희(인천) 박태준(김천)도 첫 발탁의 기쁨을 맛봤다. 이유는 간략했다. 모레노 감독은 "명확하게 자신의 팀에서 포지션이 정해져 있는데 경기력이 좋아서 발탁했다"고 했다. 세 선수 외에도 정승원 구성윤(이상 서울) 조현택(울산) 오세훈(시미즈) 등 그간 대표팀과 격조했던 선수들의 이름도 올랐다. 포인트는 최근 10경기였다. 모레노 감독은 "마지막으로 치른 10경기를 보고 중점적으로 판단했다"고 설명했다.

과거 활약상, 선수 이름값을 배제하고, 현재 보여줄 수 있는 기량에 집중했다. 예외는 없었다. 대표팀 최장기 주장인 손흥민도, '깜짝 발탁'의 기쁨을 누린 김민수도 동일 선상에서 평가하겠다는 의지가 돋보였다. 그는 "우리에게는 하나의 기준이 있다. 대표팀의 모든 것은 이름이 아니라 경기력이라는 점"이라며 "선수의 이름값이나 과거에 무엇을 했는지가 아니라, 지금 경기장에서 무엇을 보여주는지가 국가대표 유니폼을 입을 수 있는 기회를 결정하게 될 것"이라고 강조했다.

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 모레노 사단 코치진과 함께 포즈를 취하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

14일 오후 천안 코리아풋볼파크 대강당에서 로베르트 모레노 감독 공식 취임 기자회견이 열렸다. 기자들의 질문에 답하고 있는 모레노 감독. 천안=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.14/

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단 6경기, 경기 모델을 구축하는 과정에만 모든 시간을 쏟아도 부족하다. 선수들의 역할을 확실히 정의했다. 결과와 경기력을 모두 고려한 방향성이었다. 모레노 감독은 "대표팀에서 특정 경기 모델을 구현하는 것은 어렵다. 함께 훈련하고 준비할 수 있는 시간이 충분하지 않다"며 "감독이 요구하는 플레이를 자연스럽게 해낼 수 있는 선수들을 찾고 선발하는 것이 무엇보다 중요하다. 선발 과정에서도 포지션별로 역할을 매우 명확하게 정의했다. 적합한 경기 모델을 구현하기 위해 각 포지션 선수의 공격과 수비 상황에서 역할 수행을 구체적으로 정했다"고 했다.

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경기력과 결과를 동시에 챙겨야 한다는 막중한 부담감이 어깨를 짓누를 수 있다. 모레노 감독은 향후 6경기 결과에 따라 내년 1월 열리는 2027년 사우디아라비아 아시안컵까지 여정을 이어갈 수 있다. 그는 좋은 경기력과 과정이 결과를 가져올 것이라고 봤다. 새롭게 출항하는 한국 대표팀의 '나침반'이 될 것을 마다하지 않았다. 모레노 감독은 "중요한 건 해야 할 일을 제대로 하는 것이다. 그 과정이 좋은 결과를 가져온다"며 "경기 내용을 잘 만들지 못하면 승리하는 것도 어렵다. 우리가 해야 할 축구를 제대로 하는 것이 중요하다. 각 선수가 무엇을 잘하는지 알려주고, 무엇을 원하는지 명확히 설명할 것이다. 첫 대면에서부터 이렇게 시작하겠다"고 덧붙였다.

천안=이현석 기자 digh1229@sportschosun.com