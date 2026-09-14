서울FA U-18, '2026년 SEOUL HECHI CUP' 초대 챔피언 등극…아시아 U-18 축구 축제 성료

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[스포츠조선 윤진만 기자]서울FA U-18이 '2026년 SEOUL HECHI CUP' 초대 챔피언에 올랐다.

서울FA U-18은 13일 서울 효창운동장에서 열린 대회 결승전에서 베트남 PVF U-18을 3대0으로 꺾고 정상에 올랐다. 전반을 1-0으로 앞선 채 마친 서울FA U-18은 후반 들어 2골을 추가하며 승부를 결정지었다. 지난 7일 개막한 대회는 9일과 11일 경기를 거쳐 이날 순위결정전을 끝으로 일주일간의 여정을 마무리했다.

결승전에 앞서 열린 3-4위 결정전에서는 오카야마 U-18이 페르시자 자카르타 U-18을 2대1로 꺾고 최종 3위를 차지했으며, 페르시자 자카르타 U-18은 4위로 대회를 마쳤다.

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5-6위 결정전에서는 초청팀으로 참가한 중대부고가 NCR Select U-18에 2대1로 승리했다. 다만 중대부고는 경기 결과와 관계없이 6위로 분류되는 초청팀 규정에 따라 NCR Select U-18이 최종 5위, 중대부고가 최종 6위로 대회를 마쳤다.

경기 종료 후 열린 시상식에서는 대회 기간 인상적인 활약을 펼친 팀과 선수, 지도자 및 심판에 대한 시상이 진행됐다. 단체상 부문에서는 서울FA U-18이 우승, PVF U-18이 준우승, 오카야마 U-18이 3위를 차지했으며, 모범적인 스포츠맨십을 보여준 페르시자 자카르타 U-18에는 페어플레이상이 돌아갔다.

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대회 최고의 선수에게 주어지는 최우수선수상은 서울FA U-18의 류기태가 수상했다. 대회 홍보대사 임상협이 시상자로 나서 류기태에게 트로피를 전달했다. 최우수지도자상은 서울FA U-18 임영주 감독, 최우수심판상은 이종서 심판이 각각 받았다.

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베트남 PVF U-18 호앙 뚜언 아인 감독은 "매 경기 강한 상대들과 경쟁하면서 선수들의 전술적인 판단과 실제 경기 상황에 대처하는 능력을 향상시키는 데 큰 도움이 됐다"며 "다음 시즌에도 해치컵에 참가해 다시 경쟁할 수 있는 기회가 있기를 기대한다"라고 말했다.

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일본 오카야마 FA U-18 주장 소츠다 유키는 "경기장과 숙소 환경이 매우 좋았고, 참가 선수들의 수준도 높아 모두가 발전할 수 있는 좋은 경험이었다"며 "경기가 없는 날에는 서울을 둘러볼 기회도 있었는데, 명동을 관광했던 것이 경기 외적으로 가장 기억에 남는다"라고 소감을 전했다.

서울특별시축구협회가 주최·주관하고 서울특별시와 서울특별시체육회가 후원한 '2026 SEOUL HECHI CUP'은 지난 7일부터 13일까지 서울 효창운동장에서 열렸다. 한국, 일본, 베트남, 인도네시아, 필리핀 등 5개국 6개 U-18 팀이 참가해 나흘간 경쟁과 교류를 이어갔다.

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한편, 대회 경기 하이라이트와 상세 결과, 현장 소식은 서울특별시축구협회 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com