진짜 축구 심판 맞아? '헉' 소리나는 초절정 미모…이탈리아 여성 부심 '장안의 화제'

줄리아나 비질레 부심. 사진=바질레 SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]미모의 이탈리아 축구 심판이 화제를 모으고 있다.

영국 더선은 14일(한국시각) '이탈리아 축구 심판 줄리아나 비질레가 비키니를 입은 사진 두 장을 공개하며 팬들을 열광시켰다'며 '23세의 비질레는 올해 초 빼어난 외모로 화제를 모으며 이탈리아 4·5부 리그 경기에서 관중들의 시선을 사로잡았다'고 보도했다.

줄리아나 비질레는 최근 사회관계망서비스(SNS)를 통해 팔로워들을 기쁘게 했다. 그녀는 해변에서 휴가를 즐기는 사진을 게시했다. 비질레는 부심으로 활동하는 동시에 모델 및 SNS 인플루언서 활동도 병행하고 있다. SNS 팔로워는 23만명에 달한다. 수백 명의 팬들은 최근 비질레가 해변에서 찍은 사진을 올리자 열광적인 반응을 보였다. 비질레는 회색 비키니와 선글라스를 착용한 채 바다에서 물놀이를 즐기는 모습이었다.

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사진=바질레 SNS 캡처.

팬들은 "아름다운 여신", "VAR(비디오판독) 좀 불러달라", "완벽하다", "정말 아름다운 여성입니다" 등 긍정적인 평가를 쏟아냈다.

비질레는 아름다운 외모로 비교적 소외된 이탈리아 하부리그 경기에 많은 관중을 끌어모으고 있다. 비질레는 볼로냐대학교에서 국제·외교학 학위를 취득한 것으로 알려졌다. 비질레는 SNS를 통해 자신이 부심으로 경기에 참여하는 모습과, 자신의 일상이 담긴 사진들을 계속해서 팬들과 공유하고 있다. 그녀는 심판으로서의 평판도 좋은 것으로 전해지면서 상위리그 심판으로 성장할 가능성도 커지고 있다.

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이탈리아 가제타 델로 스포르트에 따르면 관계자들은 비질레가 부심으로 경기에서 내리는 오프사이드 라인 판정 등 전반적인 업무와 관련해 꾸준히 좋은 평가를 내려왔다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com