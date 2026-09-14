"너무 부당하잖아!" 오심에 분통 폭발…맨유 리산드로 마르티네스 격분 "여긴 세계 최고 리그→받아들일 수 없는 일"

사진=Action Images via Reuters-REUTER 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]리산드로 마르티네스(맨유)가 분노했다.

영국 언론 '익스프레스'는 14일(이하 한국시각) '마르티네스가 납득할 수 없는 실점에 분통을 터뜨렸다. 격분했다'고 보도했다.

마이클 캐릭 감독이 이끄는 맨유는 14일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 맨시티와의 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 홈경기에서 0대1로 패했다. 맨유는 개막 4경기에서 1승1무2패(승점 4)를 기록하며 20개 팀 가운데 13위에 머물렀다.

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사진=REUTERS 연합뉴스

논란의 장면이 있었다. 경기가 0-0으로 팽팽하던 후반 15분이었다. 맨시티의 엘링 홀란이 헤더로 득점을 완성했다. 다만, 이 과정에서 오프사이드 논란이 벌어졌다. 심판은 비디오 판독(VAR)을 통해 득점을 인정했지만, 경기 뒤 오심으로 확정됐다. 심판 대변인은 "맨유와 맨시티의 경기 중 60분 상황과 관련해 홀란의 득점 인정에 대해 명확한 설명을 드린다. 최초 판정은 홀란의 오프사이드였다. VAR 결과 온사이드 위치에 있던 것으로 판명됐다. 하지만 같은 공격 상황에서 엔조 페르난데스가 공을 직접 건드리지 않았다는 점이 확인됐다. 이번 경우에는 엔조 페르난데스의 위치가 미쳤을 잠재적 영향을 인지하지 못했다. 주심에게 온필드 리뷰를 권고했어야 했다. 이를 판단 착오로 인정한다. 이 사실을 맨유측에 전달했다. 해당 상황에 대한 재검토가 이뤄질 예정"이라고 설명했다.

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경기 뒤 마르티네스는 "내 생각에 오프사이드였다. 그건 이해할 수 없는 규정"이라며 "지금 침착하려고 노력 중이다. 감정을 다스리고 싶다. 하지만 정말 힘들다. 더비 경기에서 패하고 홈에서 승점 3점을 잃었기 때문이다. 매 시즌 심판진이 우리 구단을 찾아와 한 시간, 혹은 한 시간 반 동안 규정을 설명하며 자신감 넘치는 모습을 보이곤한다. 그런데 정작 EPL에서 5~6명의 심판진이 이런 실수를 저지른다는 것은 받아들일 수 없는 일이다. 세계 최고의 리그고, 최고의 팀과 선수들이 뛰는 곳이다. 우리는 이런 부당함을 안고 집으로 돌아가야 한다"고 말했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com