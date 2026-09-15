[오피셜]'벌 받았다, 배정 제외' 맨체스터 더비에서 '대형 사고' 친 VAR 심판 주말 경기 배정에서 빠졌다, 하워드 웹 '판독 오류에 대한 징계 조치'

Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester City's Erling Haaland reacts as referee Michael Oliver awards their first goal following a VAR review Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]지난 주말 EPL 맨체스터 더비에서 비디오판독 오류를 범한 VAR 심판진이 이번 주말 프리미어리그 경기 배정에서 제외됐다. 한마디로 징계를 받은 것이다.

맨체스터 더비의 비디오판독 심판(VAR)이었던 매트 도노휴와 보조 VAR 블레이크 안트로버스가 해당 조치를 당했다. 이 결정은 프리미어리그 심판 기구인 'Pro Ref'의 수석 심판 하워드 웹과 경영진에 의해 내려졌다고 영국 복수의 매체들이 15일 일제히 보도했다.

이는 14일 영국 맨체스터 올드 트래포드에서 열린 맨체스터 유나이티드-맨체스터 시티전에서 맨시티 공격수 엘링 홀란의 결승골을 인정한 것에 대해 Pro Ref가 '판단 오류'를 인정한 데 따른 조치다.

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Soccer Football - Premier League - Manchester United v Manchester City - Old Trafford, Manchester, Britain - September 13, 2026 Manchester City's Erling Haaland reacts as referee Michael Oliver awards their first goal following a VAR review Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS.. TPX IMAGES OF THE DAY

홀란은 맨유전 후반 15분, 요슈코 그바르디올의 크로스를 후방 포스트에서 밀어 넣어 득점했다. 그 과정에서 홀란의 슈팅은 당초 오프사이드로 인정되지 않았다가 VAR 후 득점으로 인정됐다. 맨유 패트릭 도르구의 발의 위치가 홀란 보다 앞서 있어 홀란은 온사이드였다고 판단했다.

하지만 홀란의 슈팅에 앞서 중앙 지역에서 헤더를 시도하며 몸을 날린 맨시티 미드필더 엔조 페르난데스가 오프사이드 위치에 있었고, 그가 플레이에 관여했는지 여부를 두고 논란이 일었다. Pro Ref는 성명을 통해 "엔조 페르난데스가 공을 터치하지 않은 것으로 확인되었으며, 이에 따라 오프사이드 반칙 여부는 주관적 판단의 영역이다. 하지만 이번 사안에서 VAR은 그의 위치가 미쳤을 영향 가능성을 인지하지 못했으며, 온필드 리뷰를 권고했어야 했다"며 VAR 오류를 인정했다.

epa13236914 Erling Haaland of Manchester City (L) scores the 0-1 goal during the English Premier League match between Manchester United and Manchester City, in Manchester, Britain, 13 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

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이번 논란의 맨체스터 더비는 경기 시작 23분 만에 필 포든(맨시티)이 퇴장당해 수적 열세에 놓였던 맨시티가 1대0 승리, 개막 후 4연승을 달렸다. 반면 맨유는 1승1무2패로 출발이 좋지 않았다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com