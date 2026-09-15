'존재감 약해진 리버풀 말고 분데스리가로 돌아와라' 독일 국대 미드필더 비르츠, 바이에른 뮌헨 레이더에 들어왔다..'전 레버쿠젠 스타, 라이벌 클럽으로 컴백할까'

Soccer Football - Premier League - Liverpool v Fulham - Anfield, Liverpool, Britain - September 12, 2026 Liverpool's Florian Wirtz during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

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[스포츠조선 노주환 기자]독일 거함 바이에른 뮌헨이 독일 국가대표 미드필더 플로리안 비르츠(리버풀) 영입을 고려하며 예의주시하고 있다고 한다. 비르츠는 EPL로 무대를 옮긴 후 독일 분데스리가 시절 만큼의 인상깊은 활약을 펼치지 못하고 있다.

뮌헨이 부진을 겪고 있는 비르츠의 상황을 주시하고 있으며 이적시킬 타이밍을 보고 있는 것으로 알려졌다. 영국 매체 팀토크에 따르면, 뮌헨 경영진은 비르츠를 예의주시하고 있으며 그를 분데스리가로 복귀시키기를 원하고 있다고 한다.

epa13234439 Florian Wirtz of Liverpool in action during the English Premier League match between Liverpool FC and Fulham FC, in Liverpool, Britain, 12 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications.

만 23세의 비르츠는 2025년 여름, 이적료 1억1600만파운드에 레버쿠젠에서 리버풀로 이적했다. 리버풀 소속으로 출전한 총 54경기에서 7골-9도움에 그치고 있으며, 이번 2026~2027시즌에는 아직 골을 기록하지 못하고 있다. 주전으로 거의 매 경기 선발 출전하고 있지만 공격 포인트로 마무리가 되지 않고 있다. 움직임도 좋고, 연계 플레이도 나쁘지 않지만 결정적인 마무리 능력이 조금씩 부족하다는 평가다. 2003년생인 비르츠는 리버풀과 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 시장가치는 현재 1억640만유로다.

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epa13226402 Florian Wirtz (R) of Liverpool in action against Marc Pubil of Atletico during the UEFA Champions League league phase match Liverpool FC against Atletico Madrid, in Liverpool, Britain, 09 September 2026. EPA/ADAM VAUGHAN

리버풀은 비르츠에 대한 신뢰를 잃지 않았으며 이적시킬 의사가 없는 것으로 알려졌다. 바이에른 뮌헨은 비르츠의 이적 적기를 기다리고 있는 상황이라고 한다. 뮌헨 경영진은 비르츠가 레버쿠젠을 떠날 때도 영입을 고려했었다고 한다. 당시 비르츠는 EPL 무대를 더 선호했다.

리버풀은 이번 시즌 프리미어리그에서 1승3무로 8위를 달리고 있다. 리버풀의 다음 일정은 16일 오전 4시 토트넘과의 리그컵 홈 경기다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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