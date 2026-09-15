"바이에른 최고의 수비수였다!" 獨언론의 이구동성...완벽 부활한 김민재, '괴물'→'카이저'로 별명 바뀌었다

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[스포츠조선 박찬준 기자]이쯤되면 완벽 부활이다. '괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)를 향한 독일 언론의 극찬이 이어지고 있다.

김민재가 승격팀 돌풍을 잠재웠다. 바이에른은 14일(한국시각) 독일 슈피젠엘버스베르크의 우르사팜 아레나에서 열린 엘버스베르크와 2026~2027시즌 독일 분데스리가 3라운드에서 2대1로 승리했다. 3경기 무패(2승1무)를 달린 바이에른은 4위에 올랐다. 바이에른은 올 시즌 공식전 6경기 무패(5승1무)다. 119년만에 분데스리가 무대를 밟은 엘버스베르크는 2연승 뒤 1부에서 첫 패배를 맛봤다.

김민재는 이날 3경기 만에 선발 출전했다. 다요 우파메카노와 호흡을 맞췄다. 김민재는 개막 첫 공식전 두 경기 연속 출전하며 최고의 활약을 펼쳤다. 현지 언론의 호평을 받았다. 주전 경쟁에 청신호를 켜는 듯 했지만, 지난 샬케와의 리그 2라운드, 보되글림트와의 유럽챔피언스리그에서 연이어 벤치에 앉았다.

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푹 쉬고 돌아온 김민재는 '철기둥'의 모습을 보였다. 상대 공격수 다비드 모크와를 꽁꽁 묶었다. 높은 위치까지 라인을 올린 바이에른 특유의 수비 속에서 폭발적인 스피드로 뒷공간을 모조리 커버했다. 뛰어난 운동신경으로 상대 공격수를 완벽히 막아냈다. 주변 동료들이 다소 느슨한 모습을 보였지만, 김민재가 넓은 행동반경과 발빠른 커버로 바이에른 수비진을 구했다.

빌드업도 빛났다.조슈아 키미히가 빠진 상황에서 후방 패스를 전담했다. 이날 김민재는 90분 풀타임을 소화하면서 태클 3회, 클리어링 2회, 가로채기 3회, 지상 볼 경합 성공 3회 등을 기록했다. 패스 성공률 97%(89/92), 공격 지역 패스 9회 등 빌드업도 수치도 인상적이었다. 축구 통계 매체 '풋몹'은 경기 후 김민재에게 평점 7.7점을 줬다.

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최근 들어 김민재에게 칭찬 세례를 이어가고 있는 독일 현지 평가도 인상적이었다. 독일 '바바리안 풋볼 워크스'는 김민재에게 황제를 뜻하는 '카이저' 칭호를 안겼다. 이 매체는 '이날 두 명의 센터백 모두 안정적인 경기력을 보여줬지만, 특히 김민재는 자신이 맞닥뜨린 일대일 경합에서 거의 모두 승리했고, 순식간에 경기 속도를 끌어올리는 엘버스베르크를 상대로도 침착함을 유지했다. 김민재는 전체적으로 환상적인 경기를 펼쳤다'고 극찬했다.

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독일 '스폭스'는 '김민재는 안정적인 경기력을 보여줬다. 바이에른 최고의 수비수였다'고 했다. 반면 우파메카노에 대해서는 '우파메카노는 동점골 실점 상황에서 상대를 제대로 저지하지 못했다. 경기 중 다소 불안정한 모습을 보였다'고 했다. 독일 'T-온라인' 역시 김민재에게 평점 2점을 주며 '좋은 경기를 펼쳤고 추가 출전 기회를 받을 자격을 충분히 보여줬다. 바이에른의 최고 수비수였다'고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com