'신동' 김예건, 올대 전격 합류!...'윤도영-하정우 발탁' 김은중호, 10월 호주 원정 친선 2연전 소집명단 발표[오피셜]

출처=츠르베나 즈베즈다 SNS 캡쳐

코리아풋볼파크/ MU21 대표팀/U21이하/올림픽 대표팀/ 김은중호 첫 소집훈련/국내 소집훈련/ 김은중 감독/ 사진 홍석균

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[스포츠조선 박찬준 기자]'신동' 김예건(즈베즈다)이 올림픽 대표팀에 합류한다.

대한축구협회는 10월 호주에서 열리는 호주 U-21 대표팀과의 원정 친선 2연전에 나설 대한민국 21세 이하(U-21) 남자 축구국가대표팀(올림픽 대표팀) 소집명단 24명을 발표했다.

김은중 감독이 이끄는 올림픽 대표팀은 해외파 4명을 비롯해 K리그와 대학 무대에서 활약 중인 젊은 자원들을 두루 발탁했다. 해외파로는 독일의 윤도영(마그데부르크)을 비롯해 세르비아로 진출한 김예건(츠르베나 즈베즈다), 일본에서 뛰고 있는 강민우, 김태원(이상 카탈레 도야마)이 이름을 올렸다. 여기에 고종현(수원 삼성), 손정범(FC서울), 최병욱(제주 SK) 등 최근 K리그에서 좋은 활약을 보이는 선수들도 다수 발탁됐다. 민시영(울산대)과 이태경(중앙대) 두명만 대학 선수다.

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이번 소집은 지난 5월 김은중 감독 부임 이후 진행된 6월 천안 소집훈련, 8월 국내 소집훈련에 이어 치러지는 세 번째 소집이자 첫 해외 원정 일정이다. 대표팀은 오는 9월 21일 소집되어 국내에서 훈련을 진행한 뒤, 28일 인천국제공항을 통해 호주로 출국한다.

호주 뉴사우스웨일스주 고스포드의 폴리텍 스타디움에서 열리는 이번 친선 2연전은 10월 3일 오후 3시(현지시간) 1차전에 이어, 6일 오후 1시 비공개 2차전으로 진행된다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

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◇올림픽 대표팀(U-21) 호주 원정 친선경기 참가 명단(24명)

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GK=김민수(대전하나시티즌), 이상현(부천FC 1995), 홍성민(포항 스틸러스)

DF=강민우(카탈레 도야마), 고종현, 이건희(이상 수원 삼성), 권기민, 박민재(이상 제주 SK), 김서진(김천 상무), 최승구(인천 유나이티드), 한재빈(전북 현대), 함선우(화성FC)

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MF=김예건(츠르베나 즈베즈다), 민시영(울산대), 박해성(부산 아이파크), 성예건(부천FC 1995), 손정범(FC서울), 황서웅(포항 스틸러스)

FW=김태원(카탈레 도야마), 윤도영(1.FC 마그데부르크), 이태경(중앙대), 전민규(성남FC), 최병욱(제주 SK), 하정우(수원FC)