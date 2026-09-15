"네가 뛰어도 0-3이야" '정신 나간' 히샬리송, '불화' 직격탄…데 제르비, 역대급 비난 "토트넘에서 절대 뛰는 일 없을 것"

사진캡처=더선

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[스포츠조선 김성원 기자]이미 돌아올 수 없는 다리를 건넜다.

로베르토 데 제르비 토트넘 감독이 폭발했다. 영국의 '더선'은 15일(이하 한국시각) '데 제르비 감독은 팀에서 제외된 스타 플레이어 히샬리송을 향해 신랄한 비난을 퍼부었다'고 보도했다.

토트넘은 16일 오전 4시 영국 리버풀의 안필드에서 리버풀과 2026~2027시즌 카라바오컵(리그컵) 3라운드를 치른다. 데 제르비 감독은 이적 문제로 구단과 불화를 겪고 있는 히샬리송에게 직격탄을 날렸다.

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히샬리송은 지난달 토트넘을 떠나겠다고 요청, 프리미어리그 25인 스쿼드에서 제외됐다. 다만 리그컵에는 출전할 자격이 있다.

토트넘은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 최악의 출발이다. 개막 후 4경기 연속 무득점의 수렁에 빠졌다. 개막 후 4경기 연속 득점하지 못한 것은 구단 역사상 처음이다. EPL에선 2006년 9월 이후 20년 만의 재앙이다. 토트넘은 2무2패를 기록, 17위에 머물러 있다.

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제르비 감독은 이런 상황에도 지난 시즌 토트넘 최다골 주인공인 히샬리송에게 더 이상 기회는 없다고 단언했다. 히샬리송은 이적시장 등록 마감전인 지난달 23일 브렌트포드와 EPL 개막전에 유일하게 선발 출전했다. 하지만 토트넘은 0대3으로 완패했다.

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데 제르비 감독은 리버풀전을 앞두고 '히샬리송의 토트넘 선수 생활이 끝났느냐'는 질문에 "모르겠다. 내가 답할 질문이 아니다"면서도 "어쨌든 우리는 히샬리송이 뛴 브렌트포드전에서도 0대3으로 졌다. 혹시 잊었을지도 몰라서 얘기하는 거다. 그냥 기억해 뒀으면 한다"고 했다.

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그리고 "히샬리송은 출전 가능하더라도 뛰지 않을 거다. 카라바오컵에서도 절대 안 뛸 거다"라고 강조했다. 히샬리송은 자신이 리버풀전 명단에서 제외된 소식을 전한 SNS에 슬픈 표정의 이모티콘을 올렸다.

히샬리송은 원하는 이적이 성사되지 않아 논란이 됐다. 친정팀 에버턴을 비롯해 브라질, 튀르키예 등의 클럽과 협상을 벌였지만 딱 맞는 조건을 찾지 못했다.

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최근엔 브라질 바스코 다 가마와 토트넘의 클럽 간 합의가 됐지만, 히샬리송이 개인 조건이 마음에 들지 않는다며 거부해 무산됐다. 토트넘은 이적시장이 이미 문을 닫아 더 뿔났다. 히살리송에게는 최후통첩이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com