[오피셜]'맨더비 역대급 오심' 충격 해고당하나? VAR 심판진 주말 경기 제외…'프로 레프' 공식 성명 후 벌어진 일

사진=스피드라인

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]지난 주말 맨체스터 더비를 담당했던 VAR(비디오반독) 심판진이 이번 주말 경기 배정에서 제외됐다. 해고까지는 아니며 일정기간 징계성 휴식이 부여될 것으로 보인다.

영국 BBC는 15일(한국시각) '맨체스터 더비에서 VAR을 담당했던 맷 도너휴와 그의 VAR 보조 심판 블레이크 앤트로버스가 이번 주말 열리는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에 배정되지 않았다'고 보도했다.

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이는 잉글랜드 프로축구 심판기구 '프로 레프'의 책임자인 하워드 웹과 운영진이 내린 결정이다. 앞서 프로레프는 지난 14일 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티의 프리미어리그 경기에서 엘링 홀란이 기록한 결승골을 오심이라고 인정했다. 홀란은 후반 15분 왼쪽 측면에서 올린 요슈코 그바르디올의 크로스를 반대편 골문에서 밀어 넣어 결승골의 주인공이 됐다. 이 득점은 처음에는 오프사이드 판정을 받아 취소됐다. 그러나 VAR이 개입한 뒤 홀란이 온사이드 위치에 있었던 것으로 판정되면서 골이 인정됐다. 그러나 문제는 득점 과정에서 맨시티 미드필더 엔소 페르난데스가 오프사이드 위치에 있었다. 페르난데스는 홀란에게 크로스가 전달되기전 헤더를 시도하면서 골에 간섭했다. 이 때문에 골이 취소됐어야 한다는 다수의 주장이 나왔다.

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Manchester City's English midfielder #47 Phil Foden (R) reacts to Referee Michael Oliver after being shown a red card during the English Premier League football match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford in Manchester, north west England, on September 13, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

이에 대해 프로 레프는 성명을 통해 "오프사이드 반칙이 있었는지를 판단하는 데 있어 주관이 개입할 수 있는 상황이다"면서도 "그러나 이번 경우 VAR은 그의 위치가 플레이에 미칠 가능성이 있는 영향을 인식하지 못했으며, 경기 주심에게 온필드 리뷰를 권고했어야 했다"고 밝혔다.

맨시티는 경기 시작 23분 만에 필 포든의 퇴장으로 위기를 맞았지만, 오심으로 인한 행운의 득점으로 맨더비에서 맨유를 잡아냈다. 이번 시즌 개막후 리그 4경기에서 전승을 기록 중이다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com