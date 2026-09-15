'韓 초대형 호재' 국대 스트라이커 조규성 펄펄 날았다...폭풍 2도움 적립 '모레노호 주전 경쟁 청신호'

사진=미트윌란

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[스포츠조선 김대식 기자]조규성이 A대표팀 소집을 앞두고 펄펄 날았다.

조규성의 소속팀 미트윌란은 15일(한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH 아레나에서 열린 브뢴비와의 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 8라운드 홈 경기에서 4대1로 승리했다. 조규성이 2도움으로 팀의 대승을 이끌었다. 개막 후 8경기 연속 무패(5승3무)를 기록한 미트윌란(승점 18)은 선두 코펜하겐(승점 21)을 승점 3점차로 추격하며 2위 자리를 지켰다.

조규성은 이날 3-4-1-2 전형에서 최전방보다 한 단계 아래에 위치한 공격형 미드필더로 선발 출전했다. 본래 주로 스트라이커를 맡는 선수지만 지난 시즌부터는 2선에서 경기를 풀어가는 역할도 맡고 있다.

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미트윌란은 경기 시작과 동시에 앞서갔다. 전반 1분 라무스 크리스텐센이 이른 시간 선제골을 터뜨리며 주도권을 가져왔다. 조규성도 공격 전개 과정에서 자신의 강점을 보여줬다. 전반 20분 골키퍼 엘리아스 올라프손이 길게 차준 공을 조규성이 머리로 받아냈고, 수비라인 뒤로 빠져들어가던 프라이데이 에팀에게 정확하게 전달했다. 에팀은 골키퍼와 맞선 상황에서 침착하게 마무리했지만, 오프사이드가 선언되면서 득점은 인정되지 않았다.

사진=미트윌란

조규성은 직접 도움을 만들어냈다. 전반 23분 페널티박스 오른쪽에서 공을 받은 조규성이 수비수의 움직임을 확인한 뒤 다리 사이로 절묘하게 패스를 밀어 넣었다. 패스를 받은 스탠리 이헤아나초가 오른발 슈팅으로 골문을 열었다. 처음에는 부심이 오프사이드를 선언했지만 VAR 확인 결과 득점에 문제가 없는 것으로 판정됐다. 조규성의 시즌 첫 도움이 공식적으로 인정됐다.

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2-0으로 전반전을 끝낸 미트윌란은 후반 들어 상대의 추격을 허용했다. 후반 24분 막스 에이둠에게 한 골을 내주면서 1점 차 승부로 좁혀졌다. 그러나 미트윌란은 오래 흔들리지 않았다. 불과 5분 뒤 조규성이 다시 공격에 가담했다.

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사진=미트윌란

왼쪽에서 올라온 크로스가 문전의 수비수를 맞고 바깥으로 흘러나왔고, 공은 페널티박스 정면으로 떨어졌다. 조규성은 망설이지 않고 오른발로 강하게 때렸고, 슈팅은 그대로 골문 안으로 들어갔다. 처음에는 조규성의 리그 첫 골로 기록됐지만 이후 골문 앞에서 이헤아나초가 공의 방향을 살짝 바꾼 것으로 확인되면서 득점 주인이 변경됐다. 조규성에게는 득점 대신 두 번째 어시스트가 주어지며 멀티 도움을 기록했다.

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미트윌란은 승기를 잡은 뒤에도 공격을 멈추지 않았다. 후반 44분 마그누스 옌센이 페널티박스 밖에서 날린 강력한 중거리 슈팅이 골문 안으로 꽂히면서 승부에 쐐기를 박았다. 결국 미트윌란은 4-1로 승리를 거뒀고, 조규성은 경기 종료까지 교체 없이 뛰며 두 차례 도움으로 팀의 완승에 힘을 보탰다.

조규성의 이날 활약은 시기적으로도 의미가 크다. 조규성은 로베르트 모레노 감독이 이끄는 대표팀의 9~10월 A매치 4연전 명단에 이름을 올린 상태다. 모레노 감독은 지난 14일 충남 천안에서 열린 취임 기자회견 겸 명단 발표 자리에서 "과거에 무엇을 했는지가 중요한 것이 아니라 현재 어떤 활약을 하느냐가 중요하다"고 강조한 바 있다. 또한 대표팀 선발 기준으로 현재의 경기력을 최우선에 두겠다는 뜻을 분명히 했다.

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이런 상황에서 나온 조규성의 멀티 도움은 새 사령탑에게 확실한 눈도장을 찍을 기회로 볼 수 있다. 최전방이 아닌 공격형 미드필더 자리에서도 연계와 침투 패스로 공격을 조율하는 모습을 보여준 만큼, 모레노 감독이 그리는 전술적 활용도 측면에서도 긍정적인 신호로 읽힐 수 있다.