'멀티골' 클리말라, K리그1 29라운드 '별중의 별'...K리그2 26라운드 MVP는 대구의 세라핌

사진=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 이현석 기자]멀티골을 터트린 FC서울의 '골잡이' 클리말라가 '하나은행 K리그1 2026' 29라운드 MVP로 선정됐다.

클리말라는 12일 전주월드컵경기장에서 열린 전북과 서울의 경기에서 전반 3분 선제골과 경기 종료 직전 결승골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끌었다. 서울이 클리말라의 선제골로 앞서갔지만, 전반 26분 전북 모따가 동점골을 터뜨리며 팽팽한 승부가 이어졌다. 이후 경기 종료 직전 클리말라가 다시 골망을 흔들며 서울이 극적인 2대1 승리를 거뒀다. 전북과 서울의 경기는 29라운드 베스트매치로 선정됐다.

서울은 K리그1 29라운드 베스트팀에 선정됐으며, 총 4명이 베스트11에 올리며 최고의 한주를 보냈다. 클리말라와 조르지(포항), 아이아스(제주)가 최고의 포워드에, 갈레고(부천), 이동경(울산), 이탈로(제주), 문선민(서울)이 최고의 미드필더로 선정됐다. 수비는 이명재(대전), 야잔(서울), 정승현(울산)이 골키퍼는 구성윤(서울)이 이름을 올렸다.

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K리그2 26라운드 MVP는 세라핌(대구)이 차지했다. 세라핌은 12일 대구iM뱅크PARK에서 열린 대구와 용인의 경기에서 1골 1도움으로 활약했다. 세라핌은 후반 18분 교체 투입된 뒤 후반 26분 데커스의 골을 도왔고, 후반 43분에는 직접 득점하며 팀의 3대1 승리를 이끌었다. 베스트 매치 역시 대구와 용인의 경기가 선정됐으며, 베스트 팀 또한 대구였다.

세라핌을 비롯해 공격에는 가르시아(충북청주), 데커스(대구), 중원에는 손휘(부산), 두비츠카스(수원), 한국영(대구), 플라나(화성), 수비는 서재민(수원FC), 이래준(화성), 김희승(부산), 골키퍼는 김민준(수원)이 베스트11에 선정됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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