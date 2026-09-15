이강인 공백? 내가 완전히 지웠다...PSG 구세주는 '이강인 절친' 월드컵 위너 토레스, 5G 6골 폭발

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AFP연합뉴스

스포츠조선 김대식 기자]이강인이 떠나자 이강인 절친인 페란 토레스가 그 공백을 메우고 있다.

파리생제르맹(PSG)은 14일(한국시각) 프랑스 브레스트의 스타드 프란시스-르 블레에서 열린 브레스트와의 2026~2027시즌 프랑스 리그1 4라운드 경기에서 1대0으로 승리했다. 리그 네 번째 경기만에 첫 승을 신고한 PSG다.

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이번에도 PSG를 구한 선수는 토레스였다. 전반 5분 토레스는 중앙으로 내려와 브레스트의 역습을 차단했다. 곧바로 공격으로 전환하면서 주앙 네베스에게 공을 넘겼다. 네베스는 우스망 뎀벨레한테 찔러줬고, 뎀벨레는 토레스가 치고 들어오자 감각적인 백힐 패스를 내줬다. 토레스는 뎀벨레의 패스를 논스톱 슈팅으로 연결했다. 토레스의 슈팅은 강하지 않았지만 막을 수 없는 궤적을 그리며 골망을 흔들었다. PSG는 토레스의 선제골을 결승골로 만들면서 승전보를 신고했다.

이번 시즌 초반 토레스의 활약 덕분에 버티고 있다고 해도 과언이 아닌 PSG다. 이번 여름 이적시장에서 PSG는 이강인, 이브라힘 음바예, 브래들리 바르콜라, 곤살로 하무스 같은 공격 자원을 대거 정리했다. 공격에서 여러 포지션을 맡을 수 있는 이강인의 공백을 채우기 위해서 토레스, 미카 고츠, 마그네스 아클리우슈 등을 영입했다.

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아직 고츠와 아클리우슈의 존재감이 크지 않은 가운데, 토레스는 남다르다. 데뷔전부터 심상치 않았다. PSG는 리그 개막전에서 스타드 렌에 0-2로 끌려가고 있었다. 토레스는 후반전 교체로 투입돼 멀티골을 터트리면서 팀을 패배 위기에서 건져냈다. 2026년 북중미 월드컵 결승전 결승골 주인공다운 마무리였다.

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직전 경기인 슬로반 브라티슬라바와의 유럽챔피언스리그(UCL) 경기에서는 PSG 이적 후 첫 해트트릭을 작렬했다. 전반 31분, 후반 2분, 12분에 연속골을 터트리면서 승리 일등공신이 됐다.

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토레스 덕분에 분위기 전환에 성공한 PSG다. PSG는 시즌 개막 후 굉장히 흐름이 좋지 못했다. 애스턴 빌라와의 슈퍼컵에서 승리한 후 4경기에서 2무2패를 거뒀다. 한 수 아래의 전력을 상대로 승리하지 못하는 부진의 연속이었다.

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PSG가 승점을 챙길 때마다 토레스가 있다. 이번 경기에서도 결승골을 터트리면서 이적 후 5경기에서 6골을 폭발시키는 기대 이상의 존재감을 선보이는 중이다.

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토레스의 폭발력 덕분에 PSG는 이강인의 공백을 채우는데 성공했다. 다만 팀 전체적인 경기력은 여전히 문제가 있는 상황. 토레스의 개인 능력에만 의존하는 경향이 짙다.