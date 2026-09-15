'韓 역대 최초' 모레노 제 1원칙 '경기력', 곧바로 증명한 '국가대표 공격수' 조규성...'2도움 폭발' 최전방 경쟁 심화 예고

사진=조규성 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]조규성이 경기력으로 명단에 오른 이유를 증명했다.

미트윌란은 15일(한국시각) 덴마크 헤르닝의 MCH아레나에서 열린 브뢴비와의 2026~2027시즌 덴마크 수페르리가 8라운드 경기에서 4대1로 승리했다. 이날 승리로 미트윌란은 개막 이후 8경기(5승3무) 무패 행진을 달렸다. 선두 코펜하겐(승점 21)을 턱밑까지 추격했다.

조규성은 이날 경기 선발 출전했다. 최전방이 아닌 2선에 자리했다. 올 시즌 주로 공격형 미드필더로 나서는 조규성은 피지컬을 활용한 연계 등이 돋보이고 있다.

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사진=미트윌란 SNS 캡처

미트윌란은 이른 시점부터 리드를 잡았다. 전반 1분 라스무스 크리스텐센의 선제골이 터졌다. 이후 전반 20분 조규성의 헤더 이후 프라이데이 에팀의 슈팅이 골망을 흔들었으나, 오프사이드로 득점이 되지 못했다.

조규성은 본격적으로 팀 공격을 이끌었다. 전반 23분 페널티박스 우측에서 공을 잡았고, 수비수 다리 사이를 파고드는 날카로운 패스를 선보였다. 공은 스탠리 이헤아나초에게 전달됐다. 이헤아나초의 슈팅은 골망을 흔들었고, 비디오 판독(VAR) 결과 득점으로 인정되며 조규성도 도움을 적립했다.

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후반에 브뢴비에 한 골을 허용하며 2-1로 쫓긴 미트윌란은 조규성의 활약으로 다시 달아났다. 후반 29분 크로스가 수비에 걸려 나오자, 조규성은 슈팅을 시도했다. 공은 골문 안으로 향했다. 조규성의 득점으로 보였던 골은, 문전에 자리한 이헤아나초가 공의 방향을 바꾼 것이 확인되어 도움으로 바뀌었다. 조규성은 멀티 도움으로 팀 공격에 일조하게 됐다. 미트윌란은 이후 후반 44분 마그누스 옌센의 쐐기골까지 터지며 4대1 대승을 거뒀다.

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사진=미트윌란 SNS 캡처

조규성은 이날 경기 맹활약으로 앞서 14일 발표된 로베르트 모레노 감독의 첫 명단에 포함된 이유를 증명했다. 한국 대표팀 사상 첫 스페인 출신 감독인 모레노는 첫 명단에 30명의 선수를 선발하며 가장 중요한 기준으로 경기력을 꼽았다. 그는 "우리에게는 하나의 기준이 있다. 대표팀의 모든 것은 이름이 아니라 경기력이라는 점"이라며 "선수의 이름값이나 과거에 무엇을 했는지가 아니라, 지금 경기장에서 무엇을 보여주는지가 국가대표 유니폼을 입을 수 있는 기회를 결정하게 될 것"이라고 강조했다. 조규성은 그라운드 위 활약으로 이를 선보였다.

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최전방 경쟁에서도 앞서 나갈 수 있는 기회다. 이번 명단에서는 손흥민, 오현규, 이동경, 오세훈과 함께 조규성까지 5명의 공격수가 명단에 올랐다. 총 4번의 경기에서 선의의 경쟁을 펼칠 것이 분명하다. 더욱이 옵션적인 측면을 고려하면 오랜만에 대표팀에 승선한 오세훈과 경쟁이 치열할 수 있다. 유럽 무대에서 공격포인트로 가치를 보인 조규성이 대표팀 입지에서는 한 발 앞서갈 여지도 충분하다.

사진=대한축구협회

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com