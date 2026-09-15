모레노 '오피셜' 공식 인정, 이미 대표팀급 경기력이다...'제2의 이강인' 김민수, 英 칭찬도 쇄도 "엄청난 영향력 보여줘, 국대 결실까지"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]'깜짝 발탁'의 주인공 김민수를 향한 호평이 쏟아지고 있다.

영국의 레인저스뉴스는 15일(한국시각) '김민수가 레인저스에서의 긍정적인 출발이 다른 곳에서의 발표로 보상받았다'고 보도했다.

김민수는 지난달 27일 레인저스로 이적했다. 4년 계약, 이적료가 무려 1000만 유로다. 레인저스 구단 역사상 두 번째로 높은 금액을 지불하고 데려온 대형 유망주다. 이미 잠재력은 지로나 유소년 팀 시절부터 인정받았다. 이른 시점에 지로나 B팀에 올랐고 2024~2025시즌 이미 스페인 프리메라리가 데뷔에 성공했다.

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사진=김민수 SNS 캡처

2025~2026시즌 당시 안도라에서 임대를 통해 출전 경험까지 쌓은 김민수는 지로나의 핵심 멤버로 여겨졌으나, 레인저스가 바이아웃을 지불하는 구애 끝에 영입에 성공했다. 공격형 미드필더와 윙어를 모두 소화하는 김민수를 레인저스는 공격진에서 창의성을 발휘할 자원으로 여겨 데려왔다. 김민수는 데뷔전부터 선발로 출전해 인상적인 활약을 펼쳤다. 두 번째 경기였던 폴커크전에서도 골대를 맞추는 등 공격에서 돋보였다.

아직 리그에서 득점은 없지만, 어린 나이에도 불구하고 레인저스 공격의 한 축을 담당하고 있는 김민수는 꾸준히 호평이 나오는 상황이다. 이런 경기력에 주목한 것은 스코틀랜드만이 아니었다. 14일 발표된 대한민국 A대표팀 명단에도 김미수의 이름이 있었다. 임시 감독으로 부임한 로베르트 모레노의 선택을 받았다.

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모레노는 김민수를 A대표팀에 최초 발탁했다. 김민수는 앞서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 최종 명단에는 탈락했다. 선발 이유에 대해 모레노는 "이번에 선발된 선수들은 경기력과 팀 내 역할 등을 보고 결정했다. 최근 마지막 10경기를 살펴봤고, 소속팀에서의 역할과 대표팀에서 맡을 수 있는 역할을 함께 고려했다"고 밝혔다. 즉, 소속팀에서 보여준 경기력이 대표팀에 오를만한 수준이라고 평가했다는 의미다.

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사진=X 캡처

레인저스도 이러한 평가를 반기며 김민수의 올 시즌 활약을 칭찬했다. 레인저스뉴스는 "김민수는 올여름 지로나에서 아이브록스로 이적한 이후 좋은 활약을 보여주고 있다. 레인저스는 새로운 윙어가 절실히 필요했고, 그는 합류하자마자 곧바로 큰 영향력을 발휘했다. 아직 득점을 기록하지 못했지만, 그의 전반적인 활약은 맥인스 감독과 아이브록스 팬들의 신뢰를 얻게 했다"고 평가했다.

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이어 "김민수의 레인저스에서의 초기 노력이 한국 국가대표팀 발탁이라는 결실을 맺게 되었다. 레인저스 소속인 김민수는 한국 대표팀에 처음으로 소집되었다"고 덧붙였다.

스코틀랜드 명문에서 주전으로 자리잡은 김민수의 도약이 대표팀까지 이어졌다. 이번 선발을 통해 김민수가 도약의 발판을 마련할 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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사진=대한축구협회

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com