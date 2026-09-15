'살벌한 아스널 스쿼드, 그도 뛸 시간이 없다' 고작 23분 출전! 잉글랜드 영건 국대 마두에케, 아틀레티코-유벤투스 임대 영입 노린다..'사카-촐리스 너무 잘 해'

Soccer Football - FA Community Shield - Arsenal v Manchester City - Principality Stadium, Cardiff, Wales, Britain - August 16, 2026 Arsenal's Noni Madueke celebrates after winning the FA Community Shield REUTERS/Chris Radburn

epaselect epa13226941 Arsenal's forward Noni Madueke in action against goalkeeper Vanja Milinkovic-Savic during the UEFA?Champions?League match between SSC?Napoli?and Arsenal FC at Diego Armando?Maradona Stadium in Naples, Italy, 09 September 2026. EPA/CIRO FUSCO

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]'EPL 디펜딩 챔피언' 아스널의 이번 시즌 스쿼드는 환상적이다. 포지션별로 월드 클래스급 선수들이 자리 잡고 있다. 주어진 기회를 살리지 못하면 주전에서 밀리는 살벌한 경쟁이다. 윙어 노니 마두에케가 그런 상황으로 내몰리고 있다. 그러자 그를 노리는 유럽의 다른 빅클럽들이 등장하고 있다. 이강인의 아틀레티코 마드리드와 이탈리아 거함 유벤투스다.

영국 매체 '코트오프사이드'에 따르면 아틀레티코 마드리드와 유벤투스가 마두에케에게 주전으로 활약할 기회를 제공할 수 있다며 눈독을 들이고 있다고 한다. 아스널 사령탑 미켈 아르테타 감독이 마두에케를 적극적으로 처분하려는 상황은 아닌 것으로 알려졌다. 하지만 출전 시간이 급격하고 줄어들고 있어 마두에케가 자신의 거취를 마냥 기다릴 수도 없다.

Coventry City's English defender # 04 Bobby Thomas controls the ball whilst under pressure from Arsenal's English midfielder #20 Noni Madueke during the English Premier League football match between Arsenal and Coventry City at the Emirates Stadium in London on August 21, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /

코트오프사이드는 오는 1월 겨울 이적시장에서 마두에케가 임대가 성사될 경우 활약 여부에 따라 완전 영입 옵션도 포함될 수 있다고 전했다.

Advertisement

만 24세의 마두에케는 지난 여름 런던 라이벌 첼시에서 이적료 5200만파운드에 아스널로 이적했다. 그는 지난 2025~2026시즌 총 47경기에서 8골-3도움을 기록했다. 마두에케는 북중미월드컵에서 잉글랜드 국가대표 참가하기도 했다. 그런데 이번 2026~2027시즌 프리미어리그에서 단 23분 출전에 그쳤다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - England Training - Swope Soccer Village, Kansas City, Missouri, U.S. - July 14, 2026 England's Noni Madueke during training IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

마두에케가 뛸 포지션에선 부카요 사카의 최근 폼이 너무 좋다. 왼쪽 윙어로는 '이적생' 크리스토스 촐리스의 경기력이 환상적이다. 아스널은 지난 시즌 EPL 챔피언에 등극한 후 윙어 트로사르(베식타시)와 마르티넬리(알 힐랄)를 매각했다.

Advertisement

2002년생인 마두에케는 아스널과 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 시장가치는 현재 5030만유로다. 마두에케는 뛰어난 순간 가속도와 순발력을 활용한 1대1 돌파 능력이 장점이다. 왼발을 사용해 측면에서 중앙으로 치고들어오는 드리블 템포와 킥력이 좋다. 하지만 상황 판단력이 부족하고 경기력의 기복이 심한 편이다. 수비 가담의 적극성이 떨어지고 오른발 활용도가 낮아 플레이 패턴이 단조롭다.

Advertisement

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com