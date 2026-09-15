'한국 감독 탈락' 야인 포옛 감독 동에 번쩍 서에 번쩍, "토트넘-첼시 맞대결은 런던더비 아냐", 사라고사에도 깜짝 등장

출처=레알 사라고사 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구 A대표팀 임시감독직에 도전했다가 낙마해 야인이 된 거스 포옛 전 전북 현대 감독이 활발하게 인터뷰 활동을 펼치고 있다. 스타 출신답게 여기저기서 불러주는 데가 많다.

토트넘 홋스퍼 소식을 집중적으로 다루는 '스퍼스 웹'은 14일(이하 한국시각), 포옛 감독이 '로이드캔필드'와 한 인터뷰를 실었다. 현역시절 첼시(1997~2001년)와 토트넘(2001~2004년)에서 모두 활약한 우루과이 출신 포옛 감독은 이 인터뷰에서 "런던에서 유일한 더비, 진짜 더비는 아스널 대 토트넘, 토트넘 대 아스널 경기다. 나머지는 뭐랄까, 서식스 더비나 더비셔 더비일 뿐이다"라고 말했다.

그는 "토트넘 대 첼시가 런던 최고의 더비라고 말하지 말아달라. 그건 절대 아니다. 내가 두 팀과 모두 경기를 치러봤으니 잘 안다"며 "첼시가 더비 라이벌이 필요했던 시점에 풀럼은 (라이벌로서)부족했고, 웨스트햄은 런던 반대편에 있었다. 크리스탈팰리스는 보통 1부리그에 있지 않았다"라고 했다.

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'라이브스코어'에 따르면, 포옛 감독은 최근 베팅업체인 '겜블링 닷컴'과 인터뷰도 진행햇다. 그는 이 인터뷰에서 41세 슈퍼스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)의 은퇴 가능성에 대한 질문을 받고는 "그는 자신이 원할 때까지 계속 뛸 것"이라고 답했다. 올 초 사우디 클럽 알칼리지 감독직을 한 달간 맡았던 포옛 감독은 "사우디에는 신체적으로 호날두와 견줄 만한 선수가 거의 없다. 물론 호날두가 예전보다 속도가 떨어지고 민첩성도 다소 줄어들었다. 그래서 지금 그 리그에서 뛰고 있는 것"이라면서도 "호날두는 1000골을 달성하기 전에 은퇴할 일은 없을 거다. 절대 그럴 리 없다. 그건 말도 안 되는 일"이라고 했다.

사우디프로리그에 대해선 "정부가 재정을 지원하는 4개팀이 있고, 민간자본으로 운영되는 3~4개팀이 있다. 이 민간 팀들도 엄청난 투자를 감행하는데, 그중 한 팀(알카디시아)은 브랜든 로저스가 이끌고 있다. 그리고 강등권 경쟁을 벌이는 6~7개팀이 있다. 강등권팀의 경우, 팀에 허용된 외국인 선수 쿼터를 제대로 채우지 못하면 끝장이다. 바로 강등되는 거다. 단 한 명의 영입 실패도 치명적이다. 이런 상황은 꽤 까다로운데, 대부분의 팀이 경험 많은 선수를 선호하기 때문이다. 경험이 많다는 건 어느정도 나이가 있다는 뜻이고, 그 선수들이 무더운 날씨에서 계속 뛰어야 한다는 말"이라고 했다.

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포옛 감독은 14일에는 스페인 2부팀 레알 사라고사팀도 방문해 '맨유 출신' 사라고사 미드필더 안데르 에레라 등과 사진을 남겼다. 그는 첼시로 이적하기 전인 1990년부터 1997년까지 7년간 사라고사에서 뛰었다.

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한편, 포옛 감독은 9월부터 11월까지 한국 축구대표팀을 이끌 임시 사령탑 후보에 지원했지만, 서류 전형에서 탈락하는 '굴욕'을 맛봤다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com