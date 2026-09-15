[공식]"변명하지 않겠습니다" '계속된 심판 판정 논란'에 한국프로축구심판협의회, "신뢰 회복" 위한 반성+쇄신 의지 표명

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국프로축구심판협의회(이하 협의회)는 15일 프로축구 심판 신뢰 회복을 위한 사과와 쇄신 입장문을 발표하고, 최근 프로축구 심판을 둘러싼 판정 논란과 여러 문제제기에 대해 깊은 책임감을 표하며 신뢰 회복을 위한 쇄신의지를 밝혔다.

협의회는 입장문에서 "심판에게 공정성과 신뢰는 존재의 이유이자 가장 기본적인 책무"라고 강조하며, 판정의 정확성과 일관성, 절제된 태도와 책임있는 소통, 높은 윤리 의식을 심판이 지켜야 할 기본 원칙으로 제시했다.

이어 작금의 비판과 우려를 외면하거나 변명하지 않겠다는 입장을 밝히고 판정의 정확성과 일관성을 높이기 위한 전문성 강화, 경기장 안팎에서 모든 축구 구성원에 대한 존중과 책임있는 소통, 공정성과 윤리를 훼손하는 행위에대한 내부 기준 강화, 팬과 축구 현장의 목소리 경청 및 관계 기관과의 책임 있는 협력 등을 추진하겠다고 밝혔다.

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특히 협의회는 "이번 사과를 말로 끝내지 않겠다"며 "반성은 말에 머물지 않고 사과는 행동으로 증명하며 쇄신은 지속가능한 원칙과 문화로 정착시키겠다"고 밝혔다.

협의회는 이번 일을 프로축구 심판의 기준과 문화를 다시 세우는 계기로 삼고 더욱 낮은 자세로 경청하는 한편 더욱 높은 기준으로 스스로를 돌아보며 책임있게 변화하겠다는 방침이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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