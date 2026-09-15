[카타르전 라인업]'캡틴' 이기혁 중미 선발, 양현준 엄지성 배준호도 출격…이민성호, 카타르전 선발 발표

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[스포츠조선 윤진만 기자]아시안게임 4연패 사냥에 나선 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀이 첫 경기인 카타르전에 해외파가 대거 포함된 필승 라인업을 꺼냈다.

이민성 아시안게임 축구대표팀 감독은 15일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 국립경기장에서 열리는 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에 4-2-3-1 포메이션을 꺼냈다. 김명준(헹크)이 공격 선봉을 맡고 엄지성(스완지시티) 배준호(스토크시티) 양현준(셀틱)이 공격 2선을 구축한다. 주장 이기혁과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞춘다.

배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸리고, 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 낀다.

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한국은 2024년 인천대회부터 2018년 자카르타-팔렘방대회, 2022년 항저우대회에서 3연속 금메달 쾌거를 이뤘다.

대표팀은 이날 승리시 8강 진출의 유리한 고지를 점한다. 한국이 속한 D조는 한국, 카타르, 사우디아라비아 등 3팀이 경쟁한다. 한국-사우디전은 22일 같은 경기장에서 열린다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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