'토트넘 고소 준비' 막장 히샬리송 대반전, 기적의 탈출 가능성...은사가 부른다 'UAE 구단 관심'

사진=히샬리송 SNS

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[스포츠조선 김대식 기자]히샬리송이 토트넘을 탈출할 수 있는 기회가 남아있다.

영국 팀토크는 15일(한국시각) 단독 보도라며 '히샬리송이 토트넘 홋스퍼를 떠나 새로운 구단으로 이적할 가능성이 여전히 남아 있다. 샤바브 알 아흘리 이적 솔루션이 부상하고 있으며 해당 구단은 히샬리송에게 그가 깊이 존경하는 옛 스승과 재회할 기회를 제공하고 있는 것으로 파악됐다'고 전했다.

현재 히샬리송은 무조건 토트넘을 떠나야 하는 상황이다. 로베르트 데 제르비 토트넘 감독은 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수단에서 히샬리송을 제외했다. 데 제르비 감독은 히샬리송을 아예 구상에서 제외해버렸다. 데 제르비 감독은 다른 대회에서도 히샬리송을 기용할 생각이 없다고 못 박았다.

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로이터연합뉴스

히샬리송과도 완전히 대립각을 세우는 중이다. 리버풀과의 경기를 앞두고 데 제르비 감독은 "히샬리송은 출전 가능하더라도 뛰지 않을 거다. 카라바오컵에서도 절대 안 뛸 거다"라고 선언했다. 히샬리송은 데 제르비 감독이 자신을 기용하지 않을 것이라는 소식을 공식 SNS에 올리며 "WHY"라는 내용과 함께 슬픈 표정의 이모티콘을 띄웠다. 감독과 대화조차 나누지 않는 것으로 예상된다.

사실 히샬리송은 토트넘을 떠날 수 있었다. 에버턴 이적을 거절했으며 튀르키예 이적을 노렸지만 이적시장 마감 때문에 이적이 성사되지 않았다. 최근 브라질 바스쿠에서 접근했지만 개인 협상에서 또 합의점을 찾지 못하면서 이적을 못했다. 돈을 포기하지 못하는 것으로 보인다.

히샬리송이 토트넘을 상대로 법적 대응을 준비 중인 것으로 알려진 가운데, 탈출 기회가 또 생겼다. 매체는 '아랍에미리트(UAE) 프로리그 이적 시장은 앞으로 2주 더 유지되며 9월 28일이 되어야 마감된다. 수주 전 히샬리송 측에 연락해 관심을 표명했던 샤바브 알 아흘리가 여전히 이 토트넘 공격수를 영입하는 데 깊은 관심을 두고 있다. 히샬리송에게 두바이 이적이 특히 매력적으로 다가올 수 있는 결정적인 요소는 바로 안드레 자르디네 감독과 다시 합을 맞출 수 있다는 점'이라고 언급했다.

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AFP연합뉴스

자르디네 감독은 과거 도쿄 올림픽 당시 브라질 23세 이하(U-23) 대표팀 사령탑으로서 이 올림픽 대표팀을 이끌었고, 히샬리송은 해당 대회 최고의 스타 중 한 명으로 맹활약했다. 당시 히샬리송은 득점왕을 수상하면서 브라질의 금메달 사냥을 이끌었다.

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팀토크는 '자르디네 감독과 재회할 기회가 히샬리송의 마음을 강력하게 끌어당길 것으로 보고 있다. 이는 두바이 이적이 1월 전까지 그가 정기 출전권을 확보할 수 있는 마지막 기회가 될 수 있음을 의미한다. 중개인들이 샤바브 알 아흘리와의 이적 협상을 진행 중이며, 논의는 계약 구조에 집중될 것으로 보인다'며 토트넘이 어떤 조건을 요구하는지에 따라 협상 결과가 달라질 것으로 전망했다.