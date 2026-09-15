'월드컵 멤버' 와일드카드는 차원이 다르다...이민성 감독 신의 한수 3인방 '미친 경기력'

추가골의 주인공도 엄지성 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 추가골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]괜히 와일드카드가 아니다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 아시안게임 대표팀은 15일 오후 7시30분 일본 나고야의 미즈호공원 국립경기장에서 카타르와의 2026년 아이치-나고야 대회 남자축구 조별리그 D조 1차전을 치르는 중이다. 전반이 종료된 가운데, 한국이 3-0으로 기분 좋게 앞서가고 있다.

이번 대회를 앞두고 이민성 감독은 와일드카드로 엄지성 양현준 이기혁을 선발했다. 2026년 북중미 월드컵 멤버들답게 첫 경기부터 아시안게임에서는 '격'이 다르다는 걸 증명하고 있다.

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단연 돋보인 선수는 엄지성이다. 전반 7분 대회 첫 골이 터졌다. 후방에서 단번에 엄지성을 향해 패스가 투입됐다. 등번호 7번을 단 엄지성이 단번에 침투하면서 공을 받아냈다. 엄지성이 수비수 견제를 뚫어내고 골대 반대편에서 제대로 찔러 넣었다.

추가골 자축하는 엄지성-배준호 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 추가골을 넣은 뒤 배준호와 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

엄지성이 또 터졌다. 전반 20분 카타르 수비진에서 대형 실수가 나왔다. 클리어링을 서로 미루면서 엄지성이 공을 가로챘다. 페널티박스 안에서 편안하게 마무리했다

엄지성은 내친김에 전반전 해트트릭을 완성했다. 전반 추가시간 1분 이승원이 페널티박스에서 내주자 공을 잡은 뒤 수비를 침착하게 제친 후 마무리했다.

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반대편 오른쪽 날개인 양현준의 존재감도 작지 않았다. 양현준은 엄지성처럼 측면만 공략하지 않았다. 중앙까지 치고 들어와서 자신의 영향력을 보여줬다. 양현준이 중앙까지 들어와서 흔들어준 덕분에 엄지성에게 수비가 쏠리지 않았다. 셀틱에서 기세가 좋았던 흐름을 그대로 선보였다.

양현준 '돌파' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 드리블 돌파하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

중앙 미드필더로 배치된 이기혁은 언성히어로였다. 중앙에서 볼배급을 담당해주면서 경기를 이끌었다. 정확한 왼발 빌드업으로 자신의 장점을 자랑했다. 어린 선수들에게 부족한 경기 운영 능력을 채워줬다. 아직 45분밖에 지나지 않았지만 이 감독이 와일드카드 3명을 왜 선발했는지를 증명했다.