23년 만에 아시아 무대로 돌아온 대전, 환상적인 신고식!...'밥신 결승골' 교토상가에 1-0 승리[ACLE 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]23년 만에 아시아 무대로 돌아온 대전하나시티즌이 제대로 신고식을 했다.

대전이 창단 처음 나선 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 데뷔전을 승리로 장식했다. 대전은 15일 대전월드컵경기장에서 열린 교토상가FC(일본)와의 2026~2027시즌 ACLE 리그 페이즈 1차전에서 1대0으로 승리했다. 과거 시민구단이었던 대전은 2001년 FA컵(현 코리아컵) 깜짝 우승으로 2002~2003시즌 ACL에 나선 적은 있지만, ACLE는 처음이다.

지난 시즌 K리그1 준우승을 차지하며 ACLE 티켓을 거머쥔 대전은 첫 판부터 총력전에 나섰다. '에이스' 하파엘 엘리아스를 벤치에 앉히는 등 로테이션을 단행한 교토상가와는 달리, 전날 "옛말에 일본에는 가위바위보도 지면 안된다고 했다"는 '캡틴' 주민규의 말처럼 필승의지를 드러냈다. 황선홍 감독은 사전 기자회견에서 "홈에서 하는 만큼 100%를 다해 팬들께 승리의 기쁨을 안겨드리도록 하겠다"는 각오를 전했다.

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경기는 대전의 일방적인 공세 속에 진행됐다. 전반 10분 대전이 좋은 기회를 놓쳤다. 강윤성이 길게 넘긴 패스를 파고들던 주민규가 잘 잡아냈다. 골키퍼와 맞선 상황에서 때린 슈팅은 골키퍼에 막혔다. 마사가 리바운드된 볼을 잡아 재차 슈팅으로 연결했지만, 이번에는 수비에 걸렸다.

12분 교토도 반격했다. 사토의 패스를 받은 마츠다가 박스 밖에서 오른발 슈팅을 시도했다. 이창근이 쉽게 막아냈다. 대전이 계속 주도권을 갖고 공격에 나섰지만, 마무리가 아쉬웠다. 25분 마사의 오른발 슈팅, 38분 강윤성의 헤더는 모두 상대 수비에 막혔다.

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43분 정재희가 오른쪽에서 크로스를 올렸다. 루빅손의 슈팅이 제대로 맞지 않았고, 파고들던 마사가 헤더로 돌려놨지만 빗나갔다. 47분에는 교토 골키퍼의 판단 미스를 틈타 루빅손이 기회를 잡았지만, 슈팅이 아쉬웠다.

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대전이 후반 이른 시간 선제골을 넣었다. 후반 3분 강윤성이 오른쪽에서 크로스를 올렸다. 주민규의 머리를 넘어간 볼을 박스 안으로 침투한 루빅손이 잡았고, 침착한 오른발 슈팅을 시도했다. 골키퍼 손 맞고 그대로 들어갔다. 하지만 온필드리뷰 결과 루빅손의 손에 맞았다며 주심은 골을 취소했다.

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15분에는 루빅손이 왼쪽에서 올린 땅볼 크로스를 정재희가 박스 가운데까지 파고들며 왼발 슈팅으로 연결했다. 수비 맞고 나갔다. 이어진 코너킥을 정재희가 이번에는 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다. 22분에는 강윤성이 오른쪽에서 올린 크로스를 마사가 다이빙 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

23분 대전이 디오고와 서진수를 투입하며 공세의 수위를 더욱 높였다. 25분에는 멋진 역습을 만들었다. 이명재가 왼쪽에서 올린 크로스를 디오고가 헤더로 연결했지만, 골대를 넘어갔다.

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대전이 파상 공세를 이어갔다. 마사, 루빅손의 슈팅이 모두 육탄방어에 막힌 가운데 상대 수비가 걷어낸 볼을 아크 정면에서 밥신이 잡았다. 밥신이 오른발로 때린 슈팅은 수비 맞고 굴절돼 골대 맞고 들어갔다. 결승골이었다.

대전은 34분 엄원상과 김봉수까지 투입하며 기세를 더욱 올렸다. 대전은 엄원상을 중심으로 한 역습으로 추가골을 노렸다. 마무리가 아쉬웠다. 대전은 막판 교토상가의 공세를 막아내며 귀중한 승리를 더했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com