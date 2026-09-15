[카타르전 리뷰]'손흥민 빙의' 엄지성 미쳤다! 골골골 전반 해트트릭 원맨쇼+김명준 추가골…이민성호, 카타르 4-1 격파 '아시안게임 8강 보인다'

엄지성 '전반전에 세골 넣었어요' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 헤트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

엄지성, 선제골의 주인공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 양현준과 하이파이브하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr

대한민국 네번째 골 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 김명준이 골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 '7번 에이스' 엄지성(스완지시티)의 해트트릭 원맨쇼에 힘입어 서전을 승리로 장식했다. 아시안게임 4연패에 대한 희망이 피어올랐다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에서 엄지성의 3골, 김명준(헹크)의 추가골에 힘입어 4대1 승리했다. 한국은 이날 승리로 8강 진출에 유리한 고지를 점했다. 22일 사우디아라비아와의 조별리그 2차전을 한결 여유로운 상태로 치를 수 있게 됐다.

이민성 아시안게임 대표팀 감독은 김명준을 톱에 세우고 엄지성 배준호(스토크시티) 양현준(셀틱)으로 공격 2선을 구축했다. 주장 이기혁과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞췄고, 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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카타르는 모하메드 파라길라

모하메드 차케리, 모하메드 고우다, 모아스 타하, 지야드 파디, 알리 샤하비, 알왈리드 알하우사위, 자이드 부르한, 유세프 알니자미, 유세프 알니자미,아부바케르 오스만을 선발투입했다. 경기는 우중전으로 치러졌다.

작전 지시하는 이민성 감독 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 이민성 감독이 이기혁에게 작전 지시를 하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

엄지성 선제골 (나고야=연합뉴스) 김성민 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 선제골을 넣고 있다. 2026.9.15 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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전반 초반부터 상대 수비진 뒷공간을 노린 롱패스로 기회를 엿보던 한국은 7분만에 선제골을 뽑았다. 수비수 김지수가 한국 진영에서 공을 잡아 수비 뒷공간을 향해 롱패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 엄지성은 빠른 돌파로 단숨에 페널티 박스까지 침투했고, 왼쪽 모서리에서 골문 우측 하단에 정확히 꽂히는 왼발슛으로 골을 뽑았다.

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한국은 선제득점 이후로도 주도권을 내주지 않고 몰아쳤다. 왼쪽 측면에 위치한 엄지성의 몸이 유독 가벼워보였다. 20분, 엄지성에게 행운이 찾아왔다. 한국의 우측 스로인 공격 상황에서 카타르 수비수 자이드 부르한이 공을 한국 진영으로 걷어낸다는 게 자기 페널티 아크 부근으로 보냈다. 카타르 선수 둘이 서로 볼 처리를 미루는 사이, 엄지성이 좌측에서 가운데 지점으로 빠르게 파고들어 공을 낚아챘다. 공을 오른쪽 방향으로 툭 보내 슈팅각을 잡은 엄지성은 이번엔 오른발로 공을 골문 좌측 하단에 정확히 꽂았다.

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엄지성은 기세를 몰아 27분 해트트릭 기회를 잡았으나, 공은 상대 골키퍼 선방에 막혔다. 엄지성은 포기하지 않고 전반 추가시간 1분 기어이 해트트릭을 완성했다. 페널티 박스 왼쪽에서 우측 이승원의 크로스를 건네받아 날카로운 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 전반은 한국의 일방적인 공세 속 3-0 앞선 채 마무리됐다.

엄지성 '가볍게 추가골' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 추가골을 넣은 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr

후반 실점하는 대표팀 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 대표팀이 후반에 실점하고 있다. 2026.9.15 saba@yna.co.kr(끝)

후반전도 한국의 페이스였다. 7분, 양현준이 골문 앞에서 김명준의 크로스를 오른발 논스톱 슛으로 연결했으나 골키퍼 선방에 막혔다. 11분 김명준의 오른발 슈팅도 골키퍼를 벗어나지 못했다. 후반 14분 카타르가 네 명의 선수를 한꺼번에 교체하며 반전을 꾀했다. 고우다, 파디, 차케리, 알니자미가 빠지고 자심 알하마드, 바삼 에이드, 나와프 알야히리, 므르완 하산이 투입됐다.

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상황은 달라지지 않았다. 17분, 배준호가 상대 파이널 서드 가운데 지점에서 영리한 드리블로 수비를 따돌리고 오른발로 때린 공이 골대 위로 떴다. 19분, 양현준의 슈팅도 무위에 그쳤다. 후반 21분, 후반 21분, 거듭 기회를 놓쳤던 김명준이 4번째 골을 책임졌다. 양현준이 상대 진영 우측에서 수비 뒷공간을 향해 절묘하게 찔러준 스루패스를 잡아 침착한 오른발 슛으로 쐐기골을 박았다.

이 감독은 후반 27분 김명준 이승원 배준호를 동시에 빼고 양민혁 강상윤 이현주를 투입하며 변화를 꾀했다. 후반 32분 이기혁이 올려준 코너킥을 신민하가 골문 앞에서 노마크 헤더 기회를 잡았으나, 이마에 맞은 공이 골대 왼쪽을 살짝 벗어났다. 카타르는 부르한이 불의의 부상으로 가넴 알민할리와 교체됐다.

한국은 승기를 확실시 잡은 후반 40분 상대 프리킥 공격 상황에서 신민하의 안일한 볼처리로 마르완 하산에게 만회골을 내줬다. 후반 43분 엄지성이 벤치로 물러나고 박승수(뉴캐슬)가 투입했다. 후반 추가시간 4분엔 배현서가 빠지고 최우진(전북)이 투입됐다. 카타르의 만회골은 대세에 영향을 주지 못했다. 경기는 그대로 한국의 4대1 승리로 끝났다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com