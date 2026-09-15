'흥민이형 봤죠?' 7번 에이스 '엄지성의 날'이었다, 카타르전 전반 해트트릭 원맨쇼, AG 키플레이어 '찜'

엄지성 '전반전에 세골 넣었어요' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 헤트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

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'골·골·골!' 걸렸다 하면 골이었다. 이민성호가 '7번 와일드카드' 엄지성(스완지시티)의 '원맨쇼'로 첫 경기서 대승했다. 아시안게임 4연속 금메달을 향한 출발이 너무 좋았다.

이민성 감독이 이끈 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전서 엄지성의 해트트릭과 김명준(헹크)의 쐐기골에 힘입어 4대1 쾌승을 따냈다. 총 15개팀이 참가한 이번 대회 조별리그에선 A조~C조는 4개팀, 한국이 속한 D조는 3개팀이 자웅을 겨룬다. 각조 1~2위 총 8개팀이 8강에 올라 토너먼트로 우승팀을 결정한다. 3골차 승리로 승점 3점을 확보한 한국은 이날 승리로 오는 22일 같은 경기장에서 열리는 사우디아라비아와의 조별리그 2차전을 한결 여유있게 치를 수 있게 됐다. 한국은 지난 3개 대회에서 금메달을 따냈다.

이 감독은 이번 대회를 앞두고 지난 1년 6개월 동안 받은 비판을 보약 삼아 대위기를 맞이한 한국 축구가 다시 일어설 수 있도록 무조건 금메달을 따겠다고 말했다. 카타르전은 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 이후에 치른 첫 국제대회여서 의미가 남달랐다. 결과만 따내는 '진땀승'이 아니라 내용과 결과를 모두 가져오는 '쾌승'이 요구됐다. 이 감독은 "선수들이 자신감이 넘치고, 훈련도 잘 됐다"고 했다. 이유있는 자신감이었다. 수중전은 변수가 되지 못했다.

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아시안게임 축구 첫 경기 시작 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기에 앞서 한국 선수들이 국기에 경례하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

한국이 손쉽게 승리를 챙기기 위해선 '미친 선수'가 등장하면 금상첨화였고, 그 '미친 선수'가 탄생했다. 2018년 자카르타-팔렘방대회에서 홀로 9골을 넣은 황의조, 2023년에 열린 항저우대회에서 8골을 폭발시킨 정우영의 뒤를 잇는 '청년가장'은 엄지성이었다. 엄지성은 황의조 정우영의 길을 따라 세 대회 연속 아시안게임 첫 경기 해트트릭 '전통'을 이어갔다. 3년 전 정우영과 같은 등번호 7번 유니폼을 입은 엄지성은 전반 7분 선제골을 뽑았다. 수비수 김지수(브렌트포드)가 한국 진영에서 공을 잡아 카타르 수비 뒷공간을 향해 롱패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 엄지성이 페널티 박스 안까지 단숨에 진입해 골문 우측 하단을 찌르는 왼발슛으로 골망을 흔들었다. 기세를 몰아 20분 추가골을 갈랐다. 상대 수비수 자이드 부르한이 자기 진영 좌측 지점에서 잘못 걷어낸 공이 페널티 아크 쪽으로 날아갔다. 카타르 선수들이 서로 볼 처리를 미루는 사이, 엄지성이 빠르게 달려와 공을 낚아채 오른발로 차 넣었다. 엄지성은 이날 선발 출전한 한국 선수를 통틀어 몸놀림이 유독 가벼웠고, 자신감은 넘쳐흘렀다. 전반 추가시간 1분 기어이 세번째 골을 가르며 해트트릭을 작성했다. 페널티 박스 우측 이승원의 크로스를 반대편에서 받아 낮게 깔리는 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 한국은 전반을 3-0 앞선채 마쳤다.

한국이 후반전에도 계속해서 주도권을 쥐고 몰아쳤다. 양현준(셀틱) 김명준(헹크) 배준호(스토크시티)의 연이은 슈팅이 골문을 외면했다. 후반 21분, 거듭 기회를 놓쳤던 김명준이 4번째 골을 책임졌다. 양현준이 수비 뒷공간을 향해 절묘하게 찔러준 스루패스를 잡아 침착한 오른발 슛으로 쐐기골을 박았다. 후반 중반 양민혁(베스테를로) 강상윤(전북) 이현주(아로카) 등을 투입하며 변화를 꾀한 한국은 후반 40분 상대 프리킥 공격 상황에서 수비진의 안일한 볼처리로 마르완 하산에게 만회골을 내줬다. 하지만 경기 결과에 큰 영향을 미치지 못했다. 세골차로 승리한 한국의 출발이 좋다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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