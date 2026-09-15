문어 이영표, '대승' 이민성호 따끔 비판 "잘했지만 수비 집중력 흔들린 점 아쉽다"

[스포츠조선 김대식 기자]이영표 KBS 축구 해설위원은 카타르전 대승에도 불구하고, 이민성호가 하나의 문제점을 개선하길 바랐다.
이민성 감독이 이끈 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전서 엄지성(스완지시티)의 해트트릭과 김명준(헹크)의 쐐기골에 힘입어 4대1 쾌승을 따냈다.
경기 후 이영표 해설위원은 "전체적으로 이민성 감독이 원하는 대로 경기가 흘러갔다"고 칭찬하면서 동시에 후반전 실점 과정에서 나온 문제를 지적했다. "교체 후 수비 집중력이 흔들린 게 아쉽다"면서 "순간적으로 흔들리는 수비 집중력 문제를 상기할 수 있는 기회"라고 덧붙였다. 이는 이번 경기를 통해서 다시는 이런 모습이 나오지 않길 바라는 선배로서의 충고였다.
그만큼 내주지 않아도 될 실점이었다. 후반 40분 실점 과정에서 내준 프리킥은 애초에 위협적인 위치도 아니었다. 하프라인 부근에서 시도하는 프리킥이었기 때문에 수비수가 킥을 보고 반응할 수 있는 거리였다. 그런데도 불구하고, 센터백 신민하가 낙하지점을 제대로 포착하지 못했다. 평범했던 킥이라 다른 선수들은 당연히 신민하가 처리할 것이라고 예상해 2차 수비를 준비하지 않고 있었다.
그런데 신민하가 공을 흘리고 말았다. 뒤늦게 다른 선수들이 마르완 하산에게 달려들었지만 하산이 침착하게 마무리하면서 실점을 내줬다.
이미 4-0으로 이기고 있던 상황에서 나온 실점이라 다행이었지만 만약 1-0 혹은 0-0 상황이었다면 치명적인 실수가 될 뻔했다. 수비는 90분 내내 안정감을 주더라도, 한순간 방심이 사고로 연결될 수 있다. 가뜩이나 이러한 토너먼트 대회에서는 대회를 망치는 상황을 연출할 수 있다. 앞으로는 나와서는 안될 실수라는 점에서는 이견이 없다.