실수 한 번에 메달색 바뀐다, 카타르전 4-1 대승에도 곱씹어야 할 신민하 실책…이민성 감독도 "앞으로 고치자" 당부 또 당부

이민성호, 순조로운 첫 출발 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기에서 4-1로 승리한 한국 이민성 감독이 필드를 걷고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

후반 실점하는 대표팀 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 대표팀이 후반에 실점하고 있다. 2026.9.15 saba@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 윤진만 기자]카타르전 대승에도 뒷맛이 개운치 않다.

대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에서 4대1, 3골차 대승을 거뒀다. 이날 승리로 8강 진출에 유리한 고지를 점했다. 15개팀이 참가한 이번 아시안게임에서 D조엔 한국, 카타르, 사우디아라비아 세 팀이 포함됐다. 세 팀 중 1~2위가 8강에 오른다. 오는 18일 카타르와 사우디의 경기에서 카타르가 승리하지 못하면, 22일 사우디전을 치르기 전에 8강 진출권을 조기에 확보할 수 있다.

얻은 게 많은 경기, 숙제도 떠안았다. 한국은 무실점 경기에 실패한 게 더 어려워 보일 정도로 경기 내용을 압도했다. 점유율은 59대41, 슈팅수는 13대2, 코너킥수는 7대1이었다. 전반 7분 엄지성(스완지시티)의 선제골을 시작으로 경기가 시작된지 66분만에 4골을 몰아쳤다. 엄지성이 전반 20분과 전반 추가시간 1분에 연속골을 넣어 전반에만 해트트릭을 작성했고, 후반 21분 김명준(헹크)이 추가골을 뽑았다. 여기서 만족하지 않고 양민혁(베스테를로) 강상윤(전북) 이현주(아로카) 등을 투입하며 추가골을 노렸다. 카타르는 스로인 룰을 어길 정도로 수준 미달의 경기력으로 일관했다. 5골차 이상 대승도 가능해 보였다. 한국은 2018년 자카르타-팔렘방대회 첫 경기에서 바레인을 6대0으로 대파했고, 2023년에 열린 2022년 항저우대회 첫 경기에선 쿠웨이트를 9대0으로 꺾었다. 두 경기에서 각각 황의조와 정우영이 해트트릭을 뽑았다. 첫 경기 대승을 토대로 대회 2연패, 3연패를 달성했다.

Advertisement

신민하 헤딩슛 (나고야=연합뉴스) 한종찬 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 신민하가 헤딩슛을 하고 있다. 2026.9.15 saba@yna.co.kr(끝)

양팀의 선수 교체로 경기장 분위기가 다소 뒤숭숭해진 전반 40분, 카타르가 프리킥 기회를 얻었다. 페널티 박스와 거리가 있는 하프라인이었다. 역전에 대한 희망이 높지 않았던 카타르는 무턱대고 한국 페널티 박스를 향해 롱킥을 시도했다. 높이 뜬 공을 향해 한국 센터백 신민하(강원)가 점프 헤더를 시도했다. 손쉽게 걷어낼 것으로 예상된 상황, 한데 공은 신민하 머리를 스쳐 뒤로 빠졌다. 공은 카타르 공격수 마르완 하산의 몸에 맞고 흘러나왔고, 신민하는 부랴부랴 공을 걷어내기 위해 왼발을 길게 뻗었다. 하지만 두 번 연속 클리어링에 실패했다. 갑작스레 기회를 잡은 하산이 오른발 슈팅으로 김준홍(수원)을 뚫고 골망을 흔들었다. 실점 전 코너킥 찬스에서 골문 앞 노마크 헤더 찬스도 날린 신민하의 클리어링 미스는 이날 대승 속 옥에 티였다.

한국이 다득점 대승을 거뒀다는 사실, 8강 진출에 유리한 고지를 점했다는 사실은 변함이 없다. 하지만 토너먼트에선 카타르보다 전력이 뛰어난 일본, 우즈베키스탄, 이란과 같은 강호들과 맞상대할 가능성이 있다. 한 골차 싸움에서 이번 카타르전과 같은 실수가 나오면 4연패 도전이 무산될 수도 있다. 이민성 감독은 실점 장면에 대해 "다음 경기와(사우디전) 8강, 4강, 결승까지 가는 데 있어서 선수들이 고쳐야 할 부분"이라면서 "이 실점이 집중력이 흐트러진 모습을 개선할 수 있는 좋은 계기가 됐다고 생각한다. 빨리 개선해야 한다"라고 꼬집었다.

Advertisement

합류가 지연된 공격수 이영준(그라스호퍼)을 대신해 이날 원톱으로 출전한 김명준은 연계 플레이에 부족한 모습을 보였다. 엄지성의 반대편에 위치한 양현준(셀틱)과 공격형 미드필더 배준호(스토크시티)는 마무리 능력이 부족했다. 교체투입한 양민혁은 존재감이 거의 없었다. 유럽파 공격수를 대거 발탁했지만, 엄지성만 첫 경기에서 두각을 드러냈다. 엄지성 외에 다양한 선수가 다양한 루트로 골을 넣어야 토너먼트 통과 확률이 높아지는 건 당연하다.

Advertisement

한국은 분명 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 처음으로 치러진 국제 대회에서 승리를 거두면서 분위기 반등의 발판을 놨다. 이 감독은 "한국 축구의 침체한 분위기를 선수들과 많이 얘기했다. 우리가 조금이나마 회복할 기회를 만들자고 했다"면서 "계속 승리해 나가면서 한국 축구가 팬들께 기대와 사랑을 받는 좋은 계기가 되기를 원한다"라고 말했다. 대표팀은 22일 같은 경기장에서 사우디와 조별리그 2차전을 펼친다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com