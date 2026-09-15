'4-1 완승'에도 냉정한 이민성 감독 "집중력 저하로 실점, 우승 위해 반드시 개선해야 해"[카타르전]

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[스포츠조선 박찬준 기자]"집중력 저하, 빨리 개선해야 해."

이민성 23세 이하(U-23) 대표팀 감독 첫 승리에도 웃지 않았다. 이민성호는 15일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에서 엄지성(스완지시티)의 3골, 김명준(헹크)의 추가골에 힘입어 4대1 승리했다. 한국은 이날 승리로 8강 진출에 유리한 고지를 점했다. 22일 사우디아라비아와의 조별리그 2차전을 한결 여유로운 상태로 치를 수 있게 됐다.

이 감독은 이날 최정예 멤버를 내세웠다. 김명준을 톱에 세우고 엄지성 배준호(스토크시티) 양현준(셀틱)으로 공격 2선을 구축했다. 주장 이기혁과 이승원(이상 강원)이 중원에서 호흡을 맞췄고, 배현서(경남) 신민하(강원) 김지수(브렌트퍼드) 최석현(울산)이 포백을 꾸렸다. 김준홍(수원)이 골키퍼 장갑을 꼈다.

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이른 시간 선제골로 앞서나갔다. 7분만에 골을 뽑았다. 수비수 김지수가 한국 진영에서 공을 잡아 수비 뒷공간을 향해 롱패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 엄지성은 빠른 돌파로 단숨에 페널티 박스까지 침투했고, 왼쪽 모서리에서 골문 우측 하단에 정확히 꽂히는 왼발슛으로 골을 만들어냈다.

20분 추가골을 넣었다. 엄지성에게 행운이 찾아왔다. 한국의 우측 스로인 공격 상황에서 카타르 수비수 자이드 부르한이 공을 한국 진영으로 걷어낸다는 게 자기 페널티 아크 부근으로 보냈다. 카타르 선수 둘이 서로 볼 처리를 미루는 사이, 엄지성이 좌측에서 가운데 지점으로 빠르게 파고들어 공을 낚아챘다. 공을 오른쪽 방향으로 툭 보내 슈팅각을 잡은 엄지성은 이번엔 오른발로 공을 골문 좌측 하단에 정확히 꽂았다.

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엄지성은 전반 추가시간 1분 기어이 해트트릭을 완성했다. 페널티 박스 왼쪽에서 우측 이승원의 크로스를 건네받아 날카로운 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 후반 21분 김명준이 쐐기를 박았다. 양현준이 상대 진영 우측에서 수비 뒷공간을 향해 절묘하게 찔러준 스루패스를 잡아 침착한 오른발 슛을 성공시켰다.

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경기 후 기자회견에 나선 이 감독은 "첫 경기는 항상 어려운데, 선수들이 잘 해줬다"고 평가했다. 이어 "해외파 선수들은 개인 기량을 모두 확인하고 선발했기에 디테일하게 주문한 것은 없었지만, 배후 공간 침투 등이 잘 이뤄진 것 같다"면서 "더 나은 상황을 만들 수 있었는데, 첫 경기라 호흡 문제도 있다 보니 하지 못한 것이 아쉽다"고 밝혔다.

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이 감독은 "선수들이 전체적으로 제가 원하는 대로 잘 따라줬다. 경기를 뛰지 않은 선수를 포함해 모두가 다 칭찬받을 만하다"고 덧붙였다.

옥에 티는 막판 실점이었다. 후반 40분 상대 프리킥 공격 상황에서 신민하의 안일한 볼처리로 마르완 하산에게 만회골을 내줬다. 이 감독은 "다음 경기와 8강, 4강, 결승까지 가는 데 있어서 선수들이 고쳐야 할 부분"이라면서 "이 실점이 집중력이 흐트러진 모습을 개선할 수 있는 좋은 계기가 됐다고 생각한다. 빨리 개선해야 한다"고 강조했다.

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이민성호의 금메달 도전은 2026년 북중미월드컵 조별리그 탈락 후 추락한 한국축구의 희망이다. 이 감독은 "한국 축구의 침체한 분위기를 선수들과 많이 얘기했다. 우리가 조금이나마 회복할 기회를 만들자고 했다"면서 "계속 승리해나가면서 한국 축구가 팬들께 기대와 사랑을 받는 좋은 계기가 되기를 원한다"고 힘주어 말했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com