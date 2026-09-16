이젠 제발 좀 나가라! "히샬리송 두바이 이적" 잠재적 해결책…단독 보도 등장→존경하는 옛 스승과 재회 메리트

히샬리송. 사진=ESPN 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]히샬리송이 토트넘 홋스퍼를 떠날 방법은 여전히 남아 있다. 마지막으로 시도할 수 있는 이적은 아랍에미리트(UAE) 프로리그다.

영국 팀토크는 15일(한국시각) '히샬리송이 여전히 토트넘을 떠나 새로운 구단으로 이적할 가능성이 있는 것으로 알려졌다'며 '두바이행이 잠재적인 해결책으로 떠오르고 있다'고 단독 보도했다.

현재 전 세계적으로 이적시장이 열려 있는 곳은 극히 적다. UAE 프로리그의 이적시장은 앞으로 2주가량 더 열려 있다. 샤밥 알아흘리는 히샬리송에게 관심을 보이고 있는 구단이다. 히샬리송이 두바이행을 선택할 이유는 있다. 그가 존경하는 안드레 자르딘 감독과의 재회다. 자르딘 감독은 2021년 열린 도쿄 올림픽 당시 브라질 U-23 올림픽 대표팀을 이끌었다. 당시 히샬리송은 대회에서 주목받은 스타 중 한 명이었다. 히샬리송은 대회 첫 경기에서 해트트릭을 기록했고, 브라질이 금메달을 차지하는 과정에서 대회를 득점왕으로 마무리했다.

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매체는 '자르딘과 재회할 기회가 히샬리송에게 상당히 매력적으로 다가올 것으로 파악하고 있다'며 '두바이행은 히샬리송이 1월까지 정기적으로 경기에 출전할 기회를 확보할 수 있는 마지막 선택지가 될 수도 있다'고 주장했다.

로이터연합뉴스

히샬리송은 전 소속팀 에버턴으로의 복귀가 무산되면서 답답한 시간을 보내고 있다. 튀르키예의 트라브존스포르와 브라질의 바스쿠 다 가마로의 이적도 이뤄지지 않았다.

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히샬리송 측은 선수가 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명단 제외로 뛸 수 없는 상황을 해결하기 위해 법적 수단도 검토하고 있다고 전해졌다. 히샬리송의 토트넘 탈출을 위해 관계자들은 분주히 움직이고 있다.

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팀토크는 '중개인들이 샤밥 알아흘리와의 잠재적인 계약을 성사시키기 위해 움직이고 있다'며 '협상에서는 어떤 형태로 계약을 구성할지가 핵심 쟁점이 될 가능성이 크다'고 전했다. 이어 '히샤를리송이 1월 이적시장까지 경기에 나서지 못한 채 팀에서 사실상 방치된 상태로 남아 있는 것보다는 두바이 이적을 통해 문제를 해결하는 편이 토트넘에도 나을 수 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com