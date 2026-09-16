'韓 축구 미래' 양민혁-박승수 걱정 없다! '손흥민 후계자' 엄지성 있으니까...2018년 이승우→2022년 정우영 이은 '이민성호' 金 청부사 예고

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]엄지성이 엄청난 활약으로 금메달을 향한 여정에 청신호를 켰다.

이민성 감독이 이끈 대한민국 23세 이하(U-23) 축구대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전서 4대1로 대승을 거뒀다. 총 15개팀이 참가한 이번 대회 조별리그, 한국은 D조에서 사우디아라비아, 카타르와 자웅을 겨룬다. 이번 카타르전 승리로 한국은 22일 사우디아라비아전을 조금 더 여유 있는 상태에서 맞이하게 된다.

시작부터 엄지성이 폭발했다. 등번호 7번 유니폼을 입은 엄지성은 전반 7분 선제골을 뽑았다. 김지수가 한국 진영에서 공을 잡아 카타르 수비 뒷공간을 향해 롱패스를 찔렀다. 오프사이드 트랩을 뚫고 공을 잡은 엄지성이 페널티 박스 안까지 단숨에 진입해 골문 우측 하단을 찌르는 왼발슛으로 골망을 흔들었다.

Advertisement

추가골도 오래 걸리지 않았다. 전반 20분 상대 수비수 자이드 부르한이 자기 진영 좌측 지점에서 잘못 걷어낸 공이 페널티 아크 쪽으로 날아갔다. 카타르 선수들이 서로 볼 처리를 미루는 사이, 엄지성이 빠르게 달려와 공을 낚아채 오른발로 차 넣었다. 엄지성은 전반에만 해트트릭을 완성하며 승부에 쐐기를 박았다. 전반 추가시간 46분 페널티 박스 우측 이승원의 크로스를 반대편에서 받아 낮게 깔리는 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 엄지성의 뜨거운 활약과 함께 한국은 후반 터진 김명준의 득점까지, 첫 경기에서만 4골을 터트렸다.

이미 예견된 활약이었다. 엄지성은 앞서 2026년 북중미월드컵 당시 최종 명단에 오르며 월드컵 무대를 처음 밟았다. 세계 최정상급 무대는 도약의 기회가 될 수밖에 없었다. 아시안게임에서 주어진 환경은 월드컵보다 수월할 수밖에 없다. 기량을 펼치기에 더할 나위 없이 좋은 무대다. 소속팀에서의 활약도 뜨거웠다. 엄지성은 올시즌 초반 스완지에서 핵심 선수급 활약으로 입지를 확실히 다지고 있다. 2일 영국 스완지의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 왓퍼드와의 2026~2027시즌 잉글랜드 챔피언십(2부) 4라운드에서 1골-1도움 원맨쇼를 펼치며 팀의 2대0 승리를 이끌었다. 일주일도 채 안 된 지난달 29일 더비 카운티와의 3라운드에서도 1골-1도움을 올리며 3대0 대승을 이끈 그는 2경기에서 2골-2도움을 기록하는 놀라운 활약을 이어갔다. 아시안게임을 앞두고는 잠시 벤치로 물러났지만, 시즌 기대치는 여전히 높다.

Advertisement

엄지성의 뜨거운 활약과 함께 금메달 기대감도 커질 수밖에 없다. 그간 아시안게임에서 한국 축구가 금메달을 따내는 과정에서는 항상 '미친 실력'의 주인공들이 등장한 바 있다. 2018년에는 이승우와 황의조, 2022년에는 정우영, 홍현석 등이 주인공이었다. 이번 대회는 엄지성이 그런 역할을 맡을 준비가 끝났음을 첫 경기부터 선보였다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com