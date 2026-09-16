'충격, 4골차 굴욕이라니' 천하의 크리스티아누 호날두 무기력하게 당했다, ACLE 원정 1차전서 알 아인에 0-4 참패..'라이벌 알 힐랄, 알 가라파에 2-1 승'

epaselect epa13242321 Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action during the AFC Champions League Elite soccer match between Al Ain and Al Nassr in Al Ain, United Arab Emirates, 15 September 2026. EPA/ALI HAIDER

epa13242318 Al Nassr's Cristiano Ronaldo in action during the AFC Champions League Elite soccer match between Al Ain and Al Nassr in Al Ain, United Arab Emirates, 15 September 2026. EPA/ALI HAIDER

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[스포츠조선 노주환 기자]포르투갈 축구 스타 크리스티아누 호날두(알 나스르)와 소속팀 알 나스르(사우디아라비아)가 아시아챔피언스리그 엘리트 첫 경기에서 굴욕적인 대패를 당했다. 아랍에미리트 원정에서 알 아인에 4골차 기록적인 패배다. 반면 알 나스르의 라이벌 알 힐랄은 홈에서 알 가라파(카타르)를 제압했다.

사우디 프로리그 챔피언 알 나스르는 16일(한국시각) 아랍에미리트 알 아인 타눈 빈 모하메드 스타디움에서 열린 알 아인과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트 리그 스테이지 첫 원정 경기에서 0대4로 졌다. 호날두와 그의 팀동료들은 최악의 출발을 보였다.

epa13242206 Al Ain's Valentino Lazaro (R) and Al Nassr's Sadio Mane (L) in action during the AFC Champions League Elite soccer match between Al Ain and Al Nassr in Al Ain, United Arab Emirates, 15 September 2026. EPA/ALI HAIDER

홈팀 알 아인은 전반 25분과 후반 18분 후신 라히미가 두 골을 넣어 일찌감치 승기를 잡았다. 알 아인은 이후에 경기가 술술 풀렸다. 후신 라히미의 형인 수피안이 팀의 세 번째 골을 터뜨린 데 이어 요르고스 지아쿠마키스가 네 번째 골을 기록했다. 포르투갈 국가대표 주앙 펠릭스와 투톱을 이룬 호날두는 무기력했다. 단 한골도 넣지 못하고 팀 패배를 바라봤다. 90분 풀타임을 뛰었지만 공격 포인트가 없었다.

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epa13242205 Al Nassr's Abdullah Al-Khaibari (R) and Al Ain's Matias Palacios in action during the AFC Champions League Elite soccer match between Al Ain and Al Nassr in Al Ain, United Arab Emirates, 15 September 2026. EPA/ALI HAIDER

반면 알 힐랄은 이날 사우디 리야드에서 열린 카타르 알 가라파와의 리그 스테이지 첫 경기에서 루벤 네베스와 세르게이 밀린코비치-사비치가 전후반에 각각 한 골씩을 넣어 2대1 승리를 거뒀다. 두 팀 모두 퇴장자가 나와 10명으로 싸웠다.

'이적생' 크리센시오 서머빌(알 힐랄)은 전반 32분 압둘라만 알 라시디와의 몸싸움 이후 퇴장당했고, 이어진 혼전 상황 속에서 알 가라파의 이스마엘 베나세르도 레드카드를 받았다.

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알 힐랄은 전반 추가 시간 3분, 네베스가 페널티킥을 성공시켜 앞서 나갔다. 밀린코비치-사비치는 경기 종료 17분을 남기고 헤더로 쐐기골을 넣었다. 알 가라파는 후반 추가시간 알라딘 하산이 중거리슛으로 한골을 만회했지만 역부족이었다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com