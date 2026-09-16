'호날두 깡패야?' 아챔서 0-4로 끌려가자 상대 수비수 목 움켜쥐는 '격투기 기술' 시전…"그런 선수는 난생 처음" 황당 반응

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[스포츠조선 윤진만 기자]1000골 고지를 향해 달려가는 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 챔피언스리그 무대에서 '격투기 선수'로 변신(?)했다.

호날두는 16일(한국시각) 아랍에미리트(UAE) 알 아인의 하자 빈 자예드 스타디움에서 열린 알 아인과의 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 1차전 원정경기에서 90분 풀타임 뛰었지만 팀의 0대4 대패를 막지 못했다.

전 토트넘 감독인 엔제 포스테코글루가 이끄는 사우디 클럽 알 나스르는 전반 25분 후세인 라히미에게 선제실점하며 전반을 0-1로 마쳤고, 후반에도 라히미, 소피아네 라히미, 요르고스 지아쿠마키스에게 연속실점하며 굴욕적인 4골차 패배를 당했다.

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점수차가 벌어질 수록 호날두의 표정도 점차 굳어갔다. 호날두는 팀이 0-4로 끌려가던 시점에 알 아인 미드필더 마티아스 팔라시오스가 상대 문전을 향해 달려가는 자신의 앞을 막아서자, 왼손으론 목을 움켜쥐고, 오른손 팔꿈치로 어깨를 누르는 '고급 기술'로 팔라시오스를 바닥에 내리꽂았다. 이 장면을 본 축구팬들은 "UFC 경기를 보는 것 같다"라는 반응을 보였다. 따로 반칙이 주어지지 않았다.

둘은 지난 2024년 11월 같은 대회에서 '충돌'했다. 코너킥 상황에서 몸싸움을 벌이던 중 호날두가 종합격투기 기술을 연상시키는 동작으로 팔라시오스의 목을 움켜쥐었다. 팔라시오스는 심판에게 팔꿈치 가격을 호소했으나, 반칙은 선언되지 않았다. 도리어 거센 항의의 대가로 경고를 받았다. 당시 경기에선 호날두의 골을 앞세운 알 나스르가 5대1 승리했다.

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전 아르헨티나 국가대표인 팔라시오스는 경기 후 현지 매체와 인터뷰에서 "난 호날두에게 아무 짓도 하지 않았다. 그저 그가 나이가 많다는 점과 내가 먼저 페널티 박스에 도착할 거라고 말했을 뿐이다. 그러고 나서 수비를 하러 내려가는데, 갑자기 그가 내 목을 가격하는 게 느껴졌다"라고 황당함을 감추지 못했다.

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이어 "호날두가 경기에서 패하면 감정적으로 변한다는 건 알았지만, 이 정도일 줄은 몰랐다. 솔직히, 그런 태도를 보인 프로 선수는 난생 처음 봤다"라고 말했다.

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올 시즌 7경기에서 3골을 기록 중인 호날두는 이날 5개의 슈팅으로 상대 골문을 열지 못했다. 슈팅 5개 중 유효슛은 단 1개였다. 침묵으로 통산 득점 기록이 979골에 머물렀다. 전인미답 1000골까지는 21골 남았다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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