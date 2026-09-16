Advertisement
광고 닫기

'충격 실화' 174골 125도움 '손흥민급 슈퍼스타' 커리어 스스로 끝냈다...'웃음가스 흡입' 교통사고→측정 거부 "실형 위기"

김대식 기자

구글 선호 매체로 추가

입력

AFP연합뉴스
AFP연합뉴스

[스포츠조선 김대식 기자]잉글랜드 슈퍼스타 출신 라힘 스털링이 커리어 최대 위기에 직면했다.

영국 매체 디 애슬레틱은 15일(한국시각) 전 잉글랜드 국가대표 스털링이 위험 운전 및 3급 약물로 지정된 웃음가스(아질산구화) 소지 혐의에 대해 유죄를 인정하면서 실형을 선고받을 위기에 처했다고 보도했다.

디 애슬레틱은 '올해 5월 아침 출근길 시간대, 햄프셔주 근처 도로에서 람보르기니 차량을 운전하던 중 풍선으로 웃음가스를 흡입하며 완전히 끔찍한 방식으로 운전하다가 도로변 철제 울타리를 받았다'고 전했다. 이어 매체는 '스털링은 약물 운전 사고로 체포된 후 경찰에 자신에게 아질산구화 관련 문제가 있다고 인정한 것으로 알려졌다'고 덧붙였다.

전 맨체스터 시티, 아스널, 첼시, 리버풀 출신이자 지난 시즌 종료 후 페예노르트를 떠나 무소속 상태인 스털링은 화요일 치안법원에서 열린 80분간의 심리에서 관련 범죄 혐의를 모두 인정했으며, 향후 별도의 선고 공판을 통해 형을 선고받을 예정이다.

AP연합뉴스
AP연합뉴스

매체는 '심리 과정에서는 스털링이 누군가를 죽일 것 같다는 운전자들의 수차례 신고 전화 기록과 함께 현장에서 체포되어 수갑이 채워지는 경찰의 바디캠 영상이 공개되었다'고 전했다. 또한 '체포 당시 스털링은 무릎 위에 웃음가스 캐니스터 2개를 올린 채 조수석에 앉아 있었으며, 차 안에서는 4개의 추가 용기와 흡입에 사용된 바람 빠진 풍선이 발견되었다'고 보도했다.

검찰 측의 사이먼 존스는 "일반적으로 웃음가스로 알려진 아질산구화는 뇌 기능과 신체 반응을 저하시키고 시각적 환각 등 감각 왜곡을 일으켜 충돌 사고 위험을 크게 높인다"고 지적했다.

디 애슬레틱에 따르면 스털링은 670g 용량의 웃음가스 캐니스터 6개 소지 혐의와 함께, 최고 수준의 위험 운전 혐의를 모두 인정했다. 또한 사고 직후 음주 및 약물 호흡 측정 요구에 응하지 않은 혐의도 인정했다.

커스티 올먼 판사는 스털링의 공판을 11월 25일로 연기하며 "모든 가능성을 열어두고 다룰 것"이라고 밝혔다. 매체는 이를 두고 '잉글랜드 최고의 축구 선수 중 한 명이었던 그가 실제 교도소에 수감될 가능성을 배제하지 않겠다는 의미'라고 해석했다.

디 애슬레틱은 '스털링의 변호인단은 자백에 따른 감형과 집행유예를 주장할 예정이지만, 검찰은 스털링의 범행이 위험 운전의 가중 처벌 요인 10개 중 7개(장시간 운전, 타인에 대한 위험 노출, 금지 약물의 지속적 사용 등)에 해당한다며 맞서고 있다'고 전했다.

로이터연합뉴스
로이터연합뉴스

디 애슬래틱은 '사고 당일 아침 7시 45분 첫 신고를 시작으로, 67분 동안 수도경찰청, 테임즈밸리, 서리 등 3개 경찰서로 그가 차선을 넘나들며 풍선을 불고 있다는 신고가 폭주했다. 스털링은 결국 오전 8시 52분경 제어력을 잃고 람보르기니 타이어 3개가 터지는 중형 사고를 냈다'며 당시 상황을 전했다.

이어 '사고 전날 밤 11시부터 약물을 흡입했다는 진술과 함께 당일 새벽 1시 10분경에도 맥도날드 드라이브스루에서 풍선을 불며 난폭 운전을 했다는 999 신고 내역을 법정 증거로 제출했다'고 언급했다.

매체는 '발롱도르 후보 15위권 내에 두 차례나 올랐고, 잉글랜드 대표팀 82경기 출전, 4차례 프리미어리그 우승 및 MBE 훈장까지 받았던 스털링은 소속팀을 구하지 못한 상태에서 커리어 최악의 법적 리스크에 직면하게 되었다'고 보도했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement