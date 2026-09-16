"정상적인 대회 운영이 아니다" 대충격! AG에서 나온 황당 해프닝...이민성호가 축구장 아닌 야구장 향한 이유는?

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[스포츠조선 박찬준 기자]이민성호가 하마터면 예상치 못할 변수에 휘말릴 뻔 했다.

이민성 감독이 이끄는 아시안게임 대표팀은 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야아시안게임 남자 축구 조별리그 D조 1차전에서 4대1 대승을 거뒀다. '와일드카드' 엄지성(스완지시티)이 전반 해트트릭을 기록한 가운데, 김명준(헹크)이 후반 쐐기를 박았다. 이날 승리로 이민성호는 조 1위에 오르며 8강 진출의 유리한 고지를 점령했다.

경기 전 웃지 못할 '해프닝'이 발생했다. 경기 킥오프 시간은 오후 7시30분. 이민성호는 숙소에서 5시20분 정도에 출발했다. 대회 조직위원회에서 정한 시간이었다. 경기장에서 숙소까지는 약 20분 정도 걸린다. 같은 숙소를 사용하는 한국과 카타르는 같은 시간에 경기장으로 나섰다.

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하지만 조직위에서 배치한 팀 버스 기사가 경기장 위치를 착각하는 일이 벌어졌다. 한국과 카타르 선수단을 태운 2대의 버스가 모두 야구장으로 향했다. 미즈호 공원 내에 있는 야구장은 이번 대회 경기조차 진행되지 않는 곳이다. 황당한 실수였다.

그나마 다행인 것은 야구장과 축구장의 거리가 멀지 않았다는 점이었다. 하지만 다시 축구장으로 가는 과정에서 교통체증에 걸렸다. 1시간 가까이 소요된 끝에 예정된 도착시간보다 30분 가량 늦게 경기장에 도착했다.

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정해진 워밍업 시간에 맞춰 가까스로 경기장에 입성했다. 킥오프 시간도 밀리지 않았다.

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그러나 선수들의 루틴을 깰 수 있는만큼, 국제대회에서는 좀처럼 볼 수 없는 사고였다. 더군다나 변수가 많은 첫 경기였다. 자칫 초반부터 컨디션 문제로 꼬여버렸다면 어떤 결과가 나올지 장담하기 어려웠다.

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대표팀 관계자는 "정상적인 대회 운영으로 볼 수는 없는 상황"이라면서 "훈련 및 공식 행사 이동시 차량 배차·운영과 관련한 자잘한 문제가 지속해 발생하고 있고, 모든 팀이 공통으로 겪고 있다"고 지적했다.

실제 앞서 베트남 여자배구 대표팀은 조직위가 제공한 버스를 타고 숙소로 이동했으나 엉뚱한 숙소에 내렸다. 결국 베트남 선수단은 직접 짐을 들고 숙소로 이동하는 '촌극'이 벌어지기도 했다. 이번 대회는 시작도 전에 폭우 후유증과 '난민촌'으로 불리는 선수단 숙소 문제로 시끌시끌하다. 여기에 운영 미숙으로 인한 치명적인 실수까지 겹쳐지고 있다. 반드시 개선해야 하는 문제다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com