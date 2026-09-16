韓 축구도 좀 배워! '맨체스터 더비' 홀란 골, 심판 수장 "실망스럽고, 죄송하다" 깔끔 오심 인정…VAR, A매치 브레이크까지 '배정 제외' 중징계

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로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL) 심판 수장인 하워드 웹 위원장이 오심을 깔끔하게 인정했다.

영국의 'BBC'는 16일(이하 한국시각) '웹 위원장은 VAR(비디오판독)이 맨체스터 더비에서 엘링 홀란의 논란이 된 결승골 당시 엔조 페르난데스의 오프사이드 여부를 전혀 고려하지 않았다고 인정했다'고 보도했다.

맨유는 14일 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 2026~2027시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드에서 수적 우세에도 맨시티에 0대1로 패했다. 맨시티는 전반 23분 필 포든의 퇴장으로 수적 열세에 놓였다.

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맨유가 제대로 활용하지 못했고, 맨시티가 골을 터트렸다. 그러나 큰 논란을 일으켰다. 골은 후반 15분 나왔다. 요슈코 그바르디올이 크로스한 볼은 헤더를 시도했던 엔조 페르난데스를 지나 엘링 홀란의 발끝에 걸렸다. 홀란이 왼발로 골망을 흔들었다.

홀란의 득점은 최초 오프사이드로 노골이었다. 하지만 VAR을 거쳐 온사이드로 정정됐다. 그러나 페르난데스가 오프사이드 위치에서 플레이에 관여했다. 명백한 오심이었다.

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웹 위원장이 이끄는 'Pro Ref'는 곧바로 성명을 통해 오류를 인정했다. 'Pro Ref'는 '경기장 내 판정은 홀란의 오프사이드였지만, 이는 VAR 검토를 거쳐 온사이드 위치였던 것으로 확인됐다. 동일한 공격 상황에서 페르난데스가 공을 터치하지 않았다는 점이 확인돼 오프사이드 반칙 여부가 주관적으로 판단됐다'며 '이번 사안에서 VAR은 그의 위치가 미친 영향 가능성을 인지하지 못했으며 필드 리뷰를 권고했어야 했다. 우리가 판단하기에 오심이었음을 인정하기 위해 곧바로 맨유 측에 연락을 취했다. 해당 사건에 대한 재검토가 이루어질 예정'이라고 밝혔다.

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웹 위원장은 새 시즌 'Match official: mic´d up' 첫 방송에 출연해 "정말 실망스럽다. 우리 모두 마찬가지다. 특히 심판들이 가장 큰 타격을 받았을 거다. 그들은 자신들의 업무에 큰 자부심을 가지고 있었는데, 이번 상황에서 제 역할을 다하지 못해 당연히 큰 고통을 느끼고 있을 것"이라며 "그들은 A매치 브레이크 이후까지는 심판을 맡지 못할 것"이라고 밝혔다.

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'맨체스터 더비'의 VAR 심판이었던 매트 도노휴와 블레이크 안트로버스는 '맨체스터 더비' 후 배정 제외의 징계를 받고 있다. 해당 상황의 심판 녹취록 전문을 공개한 웹 위원장은 "VAR 심판은 홀란에게 지나치게 집중했다. 홀란이 오프사이드가 아니라는 것을 확인하고, 골을 인정했다. 그는 페르난데스의 위치가 미치는 전반적인 영향을 제대로 평가하지 않았다. 페르난데스가 공을 건드리는지 여부만 확인했을 뿐"이라고 꼬집었다.

그리고 "이 골은 무효 처리되었어야 했다. 매우 유감스럽게도 그렇게 되지 않았고, 우리는 이를 검토하고 반성하여 이러한 드문 유형의 오류가 다시 발생하지 않도록 교훈을 얻도록 노력하겠다"고 덧붙였다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com