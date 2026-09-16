"감히 내 아들을 유튜버 취급해? 메시급이란 말이다" '사커대디의 나쁜 예', 15살짜리 초신성 '1군 훈련 불참→떠나겠다 선언', 맨유 역사상 초유의 사태

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[스포츠조선 윤진만 기자]2010년생 맨유 초신성 JJ 가브리엘(16)은 지난주 구독자 약 95만명을 보유한 자신의 인스타그램에서 게시글을 몽땅 삭제했다.

이번주 맨유 역대 최연소 1군 출전 선수가 될 가능성이 있는 타이밍에 벌인 일이다. 마이클 캐릭 맨유 감독은 16일(현지시각) 브라이튼과의 2026~2027시즌 리그컵 3라운드에서 로테이션 차원으로 JJ 가브리엘을 비롯한 유스 선수를 대거 기용할 계획이었다.

가브리엘은 지난시즌 구단 U-18 올해의 선수상을 수상하고, 각급 연령대 기록을 모조리 경신할 정도로 주목받는 신예 공격수였다. 15세 나이로 U-19 경기에 출전해 해트트릭을 폭발했고, 지난달엔 U-21 팀 데뷔전에서 데뷔골을 넣기도 했다. 1군 진입은 시간문제로 보였다.

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하지만 선수측 인내심은 짧았다. 가브리엘은 지난주 사바와의 유럽챔피언스리그 리그 페이즈 개막전에서 선수단 명단에 이름을 올리지 못했다. 가브리엘측은 캐릭 감독이 사바전에서 19세 유스 선수인 셰이 레이시와 해리 아마스를 투입한 결정에 분개한 것으로 전해졌다. 가브리엘은 대신 같은 날 U-19 경기에 출전해 해트트릭을 기록했다.

로이터연합뉴스

맨유는 다음달에야 16세 생일을 맞이하는 가브리엘을 조용히 성장시키려는 계획을 세웠지만, 아스널 선수 출신인 가브리엘 부친 오케어릴의 생각은 달랐던 모양이다. 당장 19세, 20세 선수들보다 뛰어난 활약을 펼치는 가브리엘이 1군 스쿼드에 포함될 수 있다고 굳게 믿었다. 가브리엘을 '브랜드화하기 좋은 이미지를 만들기 위해' 이름도 JJ 가브리엘로 바꿨다.

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'사커대디' 오케어릴은 어릴 적부터 남다른 재능을 보인 아들을 공개적으로 자랑해왔다. 자기 아들을 '그저 평범한 선수'라고 평가한 SNS 유저에게 반박하는 글을 남기는가 하면, "부카요 사카(아스널)는 17세 때 대단한 선수가 아니었다"라고 주장하면서 아들을 리오넬 메시, 라민 야말, 네이마르 등과 같은 반열에 비유했다.

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오케어릴은 런던 코치들이 가브리엘을 그저 유튜버 취급하며 무시하는 것에 불만을 품고, 가족과 함께 잉글랜드 북서부에 위치한 맨유로 날아왔다. 하지만 '더 타임스' 보도에 따르면, 최근 몇 주 사이에 선수측과 구단측 관계는 악화일로를 걸었다. 가브리엘은 15일 맨유 구단에 즉각적인 계약 해지를 요청하며 팀을 떠나겠다는 의사를 공식적으로 밝혔다. 1군 훈련 콜도 거부한 것으로 전해졌다. 맨유는 여전히 상황이 달라질 수 있다고 믿는 눈치이지만, 선수 측은 작별을 기정사실화하고 있다.

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맨유는 시즌 개막 후 리그 4경기에서 승점 4점(1승1무2패)에 그쳤다. 지난 14일엔 맨시티와의 맨체스터 더비에서 0대1로 패했다. 팀 분위기가 최악으로 치닫은 상황에서 초신성의 이탈 소식까지 터지며 구단이 흔들리고 있다.

한 에이전시 관계자는 '더선'을 통해 "가브리엘이 이적한다면 엄청난 화제가 될 것이다. 프리미어리그 사무국은 사전 접촉이 없었은지 매우 철저하게 조사할 것이고, 그게 사실로 밝혀지면 맨유도 막대한 보상금을 요구할 것이다. 만약 그런 일이 에이전트가 개입됐다면, 그 에이전트는 맨유와의 관계가 완전히 틀어질 가능성이 높다"라고 말했다.

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가브리엘은 천재성만큼은 인정받는 초신성이라, 자유계약 대상자가 될 경우 유럽의 거의 모든 빅클럽이 영입 경쟁에 뛰어들 것으로 예상된다. 가브리엘은 신세대답게 레알마드리드, 바이에른뮌헨 등 빅클럽과 슈퍼스타들을 팔로우하고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com