[오피셜]"충격!" 韓 축구 에이스 이강인 또또 '독박축구' 확정…"훌리안 알바레즈 여전히 회복 단계→우리는 만들어가는 단계다"

사진=중계 화면 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]이번에도 이강인(아틀레티코 마드리드) '독박축구'가 확정됐다.

디에고 시메오네 감독이 이끄는 아틀레티코 마드리드는 17일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 오사수나와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 홈경기를 치른다. 아틀레티코 마드리드(3승1무1패)는 5위, 오사수나(2승1무2패)는 11위에 랭크돼 있다.

스페인 언론 '마르카'에 따르면 시메오네 감독은 결전을 앞두고 "모두가 하나로 뭉쳐야 한다. 우리만큼이나 승점이 절실한 상대를 맞아 훌륭한 경기력을 보여줘야 한다. 팬들의 에너지가 필요하며, 선수들이 그 에너지를 경기장에서 발휘해야 한다. 최근 엄청난 체력을 소모했기에 팬들의 힘이 절실하다. 우리가 늘 경험했던 그런 분위기가 조성되길 바란다"고 말했다. 아틀레티코 마드리드는 직전 레알 소시에다드와의 경기에서 승리하며 반전했다. 반면, 오사수나는 직전 경기에서 패배를 떠안았다.

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아틀레티코 마드리드는 부상 변수에 눈물 흘리고 있다. 최근 파블로 바리오스, 훌리안 알바레즈가 연달아 부상으로 이탈했다. 이번 경기에도 알바레즈는 나서지 못한다. 시메오네 감독은 "조너선 데이비드는 교체 투입돼 아주 좋은 활약을 펼쳤다. 그를 선발로 내보낼지, 아니면 후반에 투입할지 상태를 점검한 뒤 결정할 예정"이라며 "알바레즈는 의료진과 논의한 결과 여전히 회복 단계다. 이번 경기에는 출전할 수 없다"고 말했다. 알바레즈는 훈련 중 근육 과부하로 휴식 중이다.

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시메오네 감독은 "우리는 현재 팀을 만들어가는 단계다. 선수 7명이 떠나고 5명이 새로 합류했다. 유스 출신 선수들도 여럿 포함돼 있다. 상황이 겉보기만큼 단순하지는 않다. 하지만 우리는 경쟁력 있는 팀이고, 경기를 치르면서 계속 발전할 것이다. 내 생각은 이렇다. 우리는 팀을 구축하는 중이고 시간이 필요한데, 사실 축구계에서 '시간'이란 좀처럼 허락되지 않는 것"이라고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com