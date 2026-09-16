아시안게임에 '셀틱&스완지' 듀오는 '자연재해급', 여기에 병역 면제 동기부여까지…양현준 "이번 AG에 내 축구인생 걸었다"

엄지성, 선제골의 주인공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 선제골을 넣은 뒤 양현준과 하이파이브하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]똑같은 아픔을 공유한 동갑내기 듀오가 아시안게임 첫 승을 합작했다.

이민성호의 양 날개 양현준(셀틱)과 엄지성(이상 24·스완지시티)은 15일 일본 나고야 미즈호공원 럭비경기장에서 열린 카타르와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자축구 조별리그 D조 1차전에서 나란히 선발출전해 대한민국의 4대1 완승을 이끌었다.

등번호 7번 유니폼을 입은 엄지성은 가벼운 몸놀림과 자신감 넘치는 플레이로 전반 7분, 20분, 추가시간 1분 연속골을 넣으며 자신의 첫 아시안게임 첫 경기에서 해트트릭을 폭발했고, 양현준은 후반 26분 절묘한 스루패스로 김명준(헹크)의 추가골을 도왔다.

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이날 중앙 미드필더로 출전해 팀 중원에 안정감을 불어넣은 주장 이기혁(강원)까지, 이민성 23세 이하(U-23) 축구대표팀 감독이 발탁한 와일드카드(23세 초과선수) 트리오가 모두 제 몫 이상을 해주면서 첫 고비를 가볍게 뛰어넘을 수 있었다.

엄지성 '전반전에 세골 넣었어요' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 엄지성이 해트트릭을 한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

양현준과 엄지성은 3년 전 2022년 항저우아시안게임 최종명단 탈락의 아픔을 공유했다. 당시 황선홍 감독은 양현준 엄지성 대신 정우영 송민규 엄원상 등을 발탁해 금메달 3연패를 일궜다.

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양현준은 "나는 이번 아시안게임에 인생, 내 축구인생을 걸었다. 정말 간절하게 준비하고 있다. 꼭 우승해서 한국으로 돌아가겠다"라고 했다. 엄지성은 "아시안게임은 처음이라 실감이 나지 않았다. 소속팀처럼 많은 관중 앞에서 뛰는 환경도 아니었다. 한데 그런 게 좀 더 경기 컨트롤을 편안하게 하게끔 한 것 같다. 부담없는 연습경기를 치르는 것 같았다. 그래서 내가 잘할 수 있는 부분을 더 잘할 수 있었다"라고 했다.

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공짜 점심은 없다. 아무리 상대팀 전력이 떨어진다고 하더라도 첫 경기는 늘 어렵다. 더군다나 이민성호는 익숙하지 않은 잔디, 공인구, 여기에 세차게 내리는 비를 맞으며 경기를 치러야 했다. 숙소에서 경기장으로 향하던 버스는 축구장이 아닌 야구장으로 이동해 도착 시간이 지연되는 해프닝도 있었다. 엄지성은 "잔디, 날씨 등 환경적인 부분에서 적응에 어려움이 있었다. 선수들이 훈련할 때 공인구 때문에 어려움을 겪기도 했다"며 "경기 중엔 비까지 와서 변수가 많이 일어날 거라고 생각했다. 득점이 빨리 나와 우리 템포를 빨리 찾아갈 수 있었다"라고 했다.

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카타르는 후반 40분 프리킥 상황에서 한국 수비수 신민하(강원)의 실수 덕에 만회골을 넣기 전 한국의 강한 압박에 아무것도 하지 못한 채 수비하기에 급급했다. 양현준은 "다른 팀과 다르게 우리에겐 큰 동기부여가 있다. 그래

양현준 '돌파' (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 15일 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 D조 1차전 대한민국 대 카타르의 경기. 한국 양현준이 드리블 돌파하고 있다. 2026.9.15 mon@yna.co.kr(끝)

서 다른 팀보다 많이 뛰고 좋은 모습을 보일 수 있는 것 같다"라고 했다.

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2026년 북중미월드컵에서 한 달이 넘는 시간 동안 동고동락한 세 명의 와일드카드는 큰 대회를 치러본 경험을 바탕으로 선수단을 끌어가고 있다. 양현준은 "선수단이 모인 시간은 짧았지만, 우리끼리 이야기를 많이 하고, 미팅도 많이 했다"라고 했다. 엄지성은 "선수들이 저희 말을 잘 따라줬다. 선수들끼리 말을 많이 하고, 준비가 되어 있어서 분위기가 좋았다"라고 했다.

등번호 7번을 달고 해트트릭을 쏜 엄지성은 "내가 좋아하는 손흥민이 7번을 달고 월드컵을 누비고 대표팀에서 뛴다. 그래서 부담감도 있었다. 한국이 3번 연속 우승이라는 타이틀을 보유했고, 와일드카드로 뽑힌 것도 부담이었다. 다행히 처음부터 경기가 잘 풀려 좋은 결과가 나올 수 있었다"라고 말했다.

이날 승리로 8강 진출에 유리한 고지를 점한 한국은 22일 사우디아라비아와 조별리그 2차전을 펼친다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com